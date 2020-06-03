Врач Узденской санстанции: Мою жизнь превратили в ад 15 3.06.2020, 11:45

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В открытом письме медик рассказала о нарушении закона главврачом.

Сотрудница "Узденского районного центра гигиены и эпидемиологии" обратилась в СМИ с открытым письмом, в котором рассказывает о нарушении закона главврачом, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Я, Гилевская Анна Владимировна, работаю врачом-лаборантом ГУ "Узденский районный центр гигиены и эпидемиологии" почти 30 лет, имею высшую квалификационную категорию, - пишет она. - Сегодня я вынуждена обращаться в средства массовой информации для защиты государственных, профессиональных и личных интересов.

В апреле 2009 года главным врачом был назначен Внукович Александр Викторович.

Однажды мне лично поступило предложение от главврача, оформлять на меня премию за работу в эпидотделе, за те функции, которые я фактически выполнять не могу. Я ответила, что это незаконно и участвовать в этом отказываюсь. С этого момента ситуация стала ухудшаться. Меня освободили от должности председателя профсоюзного комитета, кем я являлась ранее.

В январе 2019 года главный врач, судя по всему, решил, что не обязан соблюдать требования существующих нормативных актов, в частности Коллективный договор и приложения к нему (положение о премировании), и начал распределять денежные средства по принципу "я считаю".

Видя и понимая, что делается в коллективе, я обратилась в Минздрав с письмом, где указала грубейшие нарушения законодательства о труде, хищение государственных денег путем не отработки бюджетного рабочего времени, а, следовательно, и подделки документов со стороны главного врача.

Для меня начался новый круг ада: по три объяснительные за день – то я на работу опоздала, хотя пришла раньше главного, а он в 8.00; то не расписалась об уходе.

25 января 2020 года года я обратилась в Узденский РОВД с заявлением о защите своих прав и привлечении главврача к ответственности за клевету. Но уже при подаче заявления мне сказали, что распространение я не докажу: свидетели откажутся, а имеющаяся запись заседания может исчезнуть. Поэтому в течение месяца я получила уведомление о прекращении процесса из-за отсутствия правонарушения и истечения срока. После обжалования данного решения в УВД Минского облисполкома, меня уведомили, что дело будет пересмотрено в Узденском РОВД, но ответ опять был идентичен первому.

Главный врач продолжает занимать свою должность. Видимо он является образцовым чиновников и незаменимым специалистом, несмотря на все обстоятельства. А со мной не продлили контракт".

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