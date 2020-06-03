Блогер «Серый кот»: Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него 2 3.06.2020, 15:31

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Сергей Тихановский на встрече в Гродно

Фото: TUT.BY

Коллега и друг Сергея Тихановского пригласил на легальный пикет 5 июня возле ГУМа в Минске.

Коллега и друг народного блогера Сергея Тихановского – видеоблогер Дмитрий Козлов "Серый кот" приглашает на легальный пикет, который пройдет в Минске 5 июня, в пятницу.

Место – ГУМ, начало – в 18:00.

"29 мая в Гродно был задержан народный блогер Сергей Тихановский, - сообщил Дмитрий. - Где он сейчас – мы не знаем. Самое важное, что мы должны сейчас делать – добиваться освобождения Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других активистов, которых "Саша три процента" побросал за решетку.

Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него! Приходите!"