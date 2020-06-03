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В Ливии среди российских наемников вспыхнул коронавирус

  • 3.06.2020, 17:44
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В Ливии среди российских наемников вспыхнул коронавирус

Эту информацию подтвердили в больницах.

В зоне конфликта в Ливии из-за коронавируса умерли 2 российских наемника.

Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на aa.com.

По словам представителя штаба ПНС по операциям в Сирте и Эль-Джуфре генерал Абдулхади Дираха, наемники ЧВК "Вагнер" сражались на стороне незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в районе города Сирт. Там из-за COVID-19 скончались два российских наемника. Эту информацию подтвердили в больницах города.

Кроме того, ливийский генерал отметил, что вирус обнаружен еще у двоих наемников.

Из-за угрозы COVID-19 сторонники незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара собирают трупы наемников в защитных костюмах.

Ранее сообщалось, воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации перебросили в Ливию военные судна для своих наемников. Солдаты ЧВК "Вагнера" получили истребители МиГ-29, Су-35 и бомбардировщики Су-24.


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