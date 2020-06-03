Монстр на колесах: на что способен самый большой в мире грузовик 9 3.06.2020, 18:06

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фото: «Популярная механика»

Он размером с большой дом, а в его кузове поместится детская площадка.

В моторный отсек влезет пара легковушек или типовая «однушка» в Марьино, а его мощность такая же, как у двухсекционного магистрального тепловоза или четырех Bugatti Veyron Grand Sport — кому что ближе. По сути, это гибридный автомобиль, дальний родственник популярного среди «зеленых» Toyota Prius, но услышав расход солярки в 1 300 литров на «сотню» седеют все борцы за экологию. Он за раз может перевести кирпичный дом с фундаментом, крышей, мебелью и жильцами, и сделает он это на скорости до 64 км/ч. Познакомьтесь с БелАЗ-75710, пишет «Популярная механика».

Самая первая мысль, которая приходит после осознания размеров и грузовых возможностей самого большого в мире карьерного самосвала, — зачем? К чему этот приступ гигантомании? Посчитав, довольно быстро понимаешь, что размеры не пропорциональны эксплуатационным расходам, и содержать одного такого детину далеко не одно и тоже, что двух грузовиков поменьше. Проблема у БелАЗ-75710 только одна, и она такая же, как и у здоровяков от пассажирской авиации. Самый большой Airbus примет далеко не каждый аэропорт, самый большой БелАЗ сможет работать далеко не в каждом карьере.

фото: «Популярная механика»

Вторая мысль — почему не построили грузовик еще больше? Тут тоже все просто. Помимо проблем с необходимой инфраструктурой на месте вахты БелАЗ-75710, есть чисто технические ограничения — грузовые возможности шин. На самосвале стоят самые большие в мире из возможных колеса размерностью — сядьте, если стоите — 59/80R63. Еще раз: диаметр 63 дюйма, это примерно с вашу супругу, но в обозначении речь только о посадочном отверстии покрышки, так что все колесо будет раза в полтора-два выше вас.

Выпускает такие шины компания Bridgestone. Вес одной — 5,5 тонны, то есть одна покрышка тяжелее пары удлиненных Cadillac Escalade ESV в топовой комплектации. Не дай Бог такую перебортировать! На БелАЗ-75710 их нужно восемь штук, по паре на каждую из четырех ступиц. Одна такая способна утащить 101,6 тонны, стало быть, грузоподъемность всех восьми — почти 813 тонн. Вычитаем из этого вес пустого самосвала в 360 тонн — аккурат с электричку на Ярославском вокзале — и получаем грузоподъемность в 450 тонн.

фото: «Популярная механика»

Кстати, об электричках. В каждой ступице БелАЗ-75710 установлен электромотор 1TB3026−0G-03 мощностью 1 650 л.с. Ток на них подается от пары электрогенераторов YJ177A мощностью 1704 кВт каждый из которых подсоединен к персональному V-образному шестнадцатицилиндровому дизельному двигателю MTU Detroit Diesel 16V4000 в 2330 л. с. Выходит, суммарная мощность силовой установки равна 4 660 л.с. На борту БелАЗ-75710 есть пара баков, объем только одного равен 2 800 литров, то есть пять ванн, заполненных до краев соляркой.

Как всем этим управлять? Легко и просто. Во‑первых, за маневрирование БелАЗ-75710 отвечает хитрый механизм поворота. У него двухскатные колеса как сзади, так и спереди, так что классической схеме со шкворнями и ступицами тут не место. Как передний, так и задний мосты абсолютно идентичны, а поворачивает царь-самосвал благодаря паре гигантских поворотных подшипников диаметром 2,75 метра, на которые установлены ведущие оси. В том числе благодаря такой схеме радиус поворота машины удалось сократить до 19,8 метра. Да, для разворота ему потребуется ширина на пару метров меньше футбольного поля, но вы помните, что мы говорим про машину размером с дом?

фото: «Популярная механика»

Тормозная система тут состоит из двух частей. Первая классическая с гидроприводом, по паре дисков на каждом колесе. А вторая — электродинамическая, по принципу схожая с системой рекуперации тепловой энергии у электромобилей. Тут основным исполнительным механизмом выступает сам колесный мотор. Минус один: для отвода огромного количества выделяемого в процессе работы тормозной системы тепла нужна отдельная охлаждающая установка размером со шкаф. Плюс в том, что на БелАЗе это места навалом. Второй такой шкаф на самосвале хранит электронику управления трансмиссией.

Белорусский автозавод гарантирует беспроблемную эксплуатацию своего тяжеловеса на протяжении 10 лет. За это время, по их подсчетам, БелАЗ-75710 проедет порядка 900 000 километров, работая практически без передышки по 23 часа в сутки, и перетаскивая по 270 кубометров груза общим весом в 450 тонн. Это сто с лишним самосвалов «КамАЗ» за раз или пять танков Т-90, кому что ближе.