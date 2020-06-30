Александр Турчинов возглавил штаб партии Петра Порошенко

Александр Турчинов возглавил штаб партии Петра Порошенко1
- 30.06.2020, 11:34
Украинский политик заявил, что стране нужна перезагрузка власти.
Экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов возглавил штаб партии "Европейская солидарность". Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
"Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины", – написал Турчинов.
Турчинов заявил, что его не интересует депутатский мандат или государственные должности.
"Но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность", – пишет он.