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Александр Турчинов возглавил штаб партии Петра Порошенко

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  • 30.06.2020, 11:34
Александр Турчинов возглавил штаб партии Петра Порошенко
Александр Турчинов

Украинский политик заявил, что стране нужна перезагрузка власти.

Экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов возглавил штаб партии "Европейская солидарность". Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины", – написал Турчинов.

Турчинов заявил, что его не интересует депутатский мандат или государственные должности.

"Но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность", – пишет он.


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