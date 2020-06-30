Евросоюз решил, для кого откроет границы с 1 июля 30.06.2020, 16:57

Есть ли в списке Беларусь?

Совет Евросоюза опубликовал список стран, для граждан которых с 1 июля будут открыты границы ЕС. Беларусь в этот список не попала, пишет tut.by.

С 1 июля страны ЕС должны начать отмену ограничений на поездки для жителей следующих третьих стран:

• Алжир

• Австралия

• Канада

• Грузия

• Япония

• Черногория

• Марокко

• Новая Зеландия

• Руанда

• Сербия

• Южная Корея

• Таиланд

• Тунис

• Уругвай

ЕС готово открыть свои границы и для прибывающих из Китая, но при условии, что страна сделает то же.