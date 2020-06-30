Евросоюз решил, для кого откроет границы с 1 июля
- 30.06.2020, 16:57
Есть ли в списке Беларусь?
Совет Евросоюза опубликовал список стран, для граждан которых с 1 июля будут открыты границы ЕС. Беларусь в этот список не попала, пишет tut.by.
С 1 июля страны ЕС должны начать отмену ограничений на поездки для жителей следующих третьих стран:
• Алжир
• Австралия
• Канада
• Грузия
• Япония
• Черногория
• Марокко
• Новая Зеландия
• Руанда
• Сербия
• Южная Корея
• Таиланд
• Тунис
• Уругвай
ЕС готово открыть свои границы и для прибывающих из Китая, но при условии, что страна сделает то же.