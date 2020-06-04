Археологи нашли самое большое и древнее сооружение цивилизации майя 1 4.06.2020, 8:59

3,110

Фото: Takeshi Inomata

Оно было построено на 1000 лет раньше, чем знаменитая пирамида Солнца в Теотиуакане.

В юго-восточном мексиканском штате Табаско обнаружили самое большое для доиспанских времен сооружение цивилизации майя и, по словам ученых, в то же время самое древнее. Как сообщается в исследовании, представленном в журнале Nature, памятник под названием Агуада-Феникс (Aguada Fénix) — огромная возвышающаяся площадка прямоугольной формы, которая имеет длину 1413 метров, ширину 399 метров и высоту от 10 до 15 метров, сообщает naked-science.ru.

Судя по данным радиоуглеродного анализа, Агуада-Феникс построили примерно в 1000-800 годах до нашей эры: для сравнения, одна из самых крупных построек в Мезоамерике — пирамида Солнца в Теотиуакане — датируется 200 годом нашей эры (площадь основания — 225 на 225 метров), пирамиду Луны возвели между 200 и 500 годами нашей эры, а церемониальный центр в городе Сейбаль начали строить примерно в 800 году до нашей эры. До сих пор считалось, что небольшие деревни майя начали появляться между 1000 и 350 годами до нашей эры.

Внешний вид Агуада-Феникс предполагает, что ранние сообщества майяской культуры были эгалитарными и не имели влиятельного правящего класса, считают ученые из Аризонского университета в Тусоне. Для создания трехмерной карты местности, на которой расположен Агуада-Феникс, группа исследователей проводила аэрофотосъемку, используя лидар — технологию получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем. Таким методом они «просканировали» земли в штате Табаско — и нашли 21 прямоугольное плато, на которых майя, предположительно, проводили свои ритуалы и обряды.

Но площадка Агуада-Феникс была крупнейшей из обнаруженных. Проведя раскопки, исследователи выяснили, что сооружение окружено «платформами» поменьше, дамбами и водохранилищами, кроме того, к нему вели девять дорог. Что особенно удивительно, Агуада-Феникс можно было заметить только с воздуха: если смотреть на нее, находясь на земле, будет казаться, что просто поднимаешься на холм.

«При помощи лидара низкого разрешения, предоставленного нам правительством Мексики, мы и заметили эту огромную платформу. Затем мы взяли лидар высокого разрешения — и подтвердили наличие этого большого здания. В этой местности живут люди, это не джунгли, однако участок Агуада-Феникс не был обнаружен, потому что он плоский и огромный и без лидара выглядит как природный ландшафт», — рассказал Такеши Иномата из Аризонского университета.

Слева — фото плато Агуада-Феникс с самолета, справа — 3D-изображение, сделанное при помощи лидара / © Takeshi Inomata

Авторы исследования предполагают, что строительство Агуада-Феникс было сложной задачей, в котором участвовали тысячи людей. Тем не менее нет никаких доказательств того, что их принуждали к постройке. Ученые предполагают, что платформу возвели полукочевники, жившие в этой местности и работавшие вместе. «Кажется, сама конструкция — это коммунальное открытое пространство», — отмечают специалисты.

В пользу того, что Агуада-Феникс не строили для представителей правящего класса, говорит и отсутствие каких-либо каменных статуй, посвященных им. Тот факт, что майя строили монументальные здания раньше, чем мы считали до этого, еще в те времена, когда социальное неравенство было не так значительно, заставляет археологов переосмыслить многие предыдущие исследования.