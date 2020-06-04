Стал известен новый премьер у «Саши 3 процента» 36 4.06.2020, 11:19

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Роман Головченко

Фото: БелТА

Кто занял этот пост?

Новым премьер-министром Беларуси стал экс-глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, сообщает tut.by.

Напомним, 3 июня Лукашенко отправил прошлый состав правительства в отставку.

Прежний премьер-министр в новый состав правительства не вошел.

— Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую, — заявил Лукашенко.

Головченко родился 10 августа 1973 года. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения», в 2003 году – Академию управления при Лукашенко. Начинал карьеру в Совбезе, в 2002-2005 году был замначальника отдела Генпрокуратуры, работал в администрации Лукашенко, Госкомвоенпроме. В 2013-2018 годах был послом Беларуси в ОАЭ.

В августе 2018 года назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета.