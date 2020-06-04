Коронавирус распространяется в регионах Беларуси 4.06.2020, 18:48

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Новые смерти зафиксированы в Копыле и Дрибине.

Коронавирус распространяется в регионах Беларуси. Читатели телеграм-канала «Баста!» сообщают о новых умерших в Копыле и Дрибине.

«От коронавируса умерла учительница из Копыля. Также сегодня должны хоронить еще одного умершего. Его жену не отпустили на похороны из больницы. Она уже в предсмертном состоянии», - пишет читатель из Копыля Минской области.

«26 мая я вам сообщал о коронавирусе в аптеке городского поселка Дрибин. Сегодня работник аптеки скончался», - сообщает подписчик из Дрибина Могилевской области.

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