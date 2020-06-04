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В больницы Бреста ежедневно поступает не менее 150 человек с COVID-19

  • 4.06.2020, 22:22
  • 3,074
В больницы Бреста ежедневно поступает не менее 150 человек с COVID-19

Ситуация в городе напряженная.

"С пятницы в Бресте по "ковиду" пошла жара". В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Ситуация с больными Covid-19 в Бресте очень сложная. В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек. Перепрофилированнst под них больницы уже полностью заполнены", - пишет читатель из Бреста.

"Барановичи. Соседа сняли с ИВЛ, выжил. Заболел ковидом в середине апреля. В начале мая госпитализирован, месяц лежал под ИВЛ.

Ситуация в городе напряженная, много скорых на улицах.

Знакомая из Бреста, которая работает в здравоохранении сообщила, что у них по "ковиду" с пятницы на прошлой неделе пошла жара. Система здравоохранения Бреста перегружена. Брестчане, будьте осторожны", - пишет житель Барановичей.

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