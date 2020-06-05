Выборы в США: хакеры из Ирана и Китая атаковали штабы Трампа и Байдена 5.06.2020, 10:24

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У хакеров могли быть связи с властями своих стран.

Иранский и китайские хакеры пытались взять под контроль компьютерные системы предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и его вероятного соперника от Демократической партии Джо Байдена, передает zn.ua.

Об этом в своем Twitter сообщил руководитель отдела Google по кибербезопасности Шейн Хантли, отметив, что у хакеров могли быть связь с властями своих стран.

"Если вы работаете над кампанией в этом цикле выборов, ваши личные учетные записи могут быть взломаны. Используйте лучшую защиту, какую только сможете. Двухфакторная аутентификация или повышенная защита действительно могут изменить ситуацию", – отметил Хантли.

Он добавил, что Google уведомил об этих случаях пользователей, которых могла затронуть эта ситуация, а также сотрудников правоохранительных органов.

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG — Shane Huntley (@ShaneHuntley) June 4, 2020

Несколько публичных опросов на этой неделе показали, что Трамп отстает от Байдена с перевесом в более 10%. Опубликованный в среду опрос в университете Монмута показал, что Байден опережает его на 11 процентных пунктов.