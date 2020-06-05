Выборы в США: хакеры из Ирана и Китая атаковали штабы Трампа и Байдена
- 5.06.2020, 10:24
- 1,364
У хакеров могли быть связи с властями своих стран.
Иранский и китайские хакеры пытались взять под контроль компьютерные системы предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и его вероятного соперника от Демократической партии Джо Байдена, передает zn.ua.
Об этом в своем Twitter сообщил руководитель отдела Google по кибербезопасности Шейн Хантли, отметив, что у хакеров могли быть связь с властями своих стран.
"Если вы работаете над кампанией в этом цикле выборов, ваши личные учетные записи могут быть взломаны. Используйте лучшую защиту, какую только сможете. Двухфакторная аутентификация или повышенная защита действительно могут изменить ситуацию", – отметил Хантли.
Он добавил, что Google уведомил об этих случаях пользователей, которых могла затронуть эта ситуация, а также сотрудников правоохранительных органов.
Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG— Shane Huntley (@ShaneHuntley) June 4, 2020
Несколько публичных опросов на этой неделе показали, что Трамп отстает от Байдена с перевесом в более 10%. Опубликованный в среду опрос в университете Монмута показал, что Байден опережает его на 11 процентных пунктов.