Убей в себе винтик 6 Ирина Халип

5.06.2020, 11:18

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Ирина Халип

Нет у Лукашенко никакого «яйца» и прочих «секретов».

На днях «Сашу три процента» принял мэр Минска, и Саша искренне восхитился проделанной мэрией работой: «чистенький, убранный, красивый городишко». Чудесное определение для столицы государства. Впрочем, вполне логичное для говорящего: в городишке ведь живет народец, по-другому не бывает. Не страна, а кукольный дом, в котором живут всевозможные винтики и шпунтики.

Это и есть его мечта: чтобы все были винтиками, болтиками, шурупчиками, которые прочно скрепляют и надежно удерживают систему. Именно благодаря им она не разлетается на бессмысленные ошметки, которые уже ни к чему не присобачишь. Винтики должны знать свое место и всегда помнить свое назначение. Кто забыл – тому напомнят.

Заместитель директора по воспитательной работе архитектурно-строительного колледжа попросила всех педагогов прийти в среду с паспортами и подписаться за «Сашу три процента». Она, разумеется, не сама это придумала. Позвонили из районной администрации и обязали обеспечить подписи не менее половины сотрудников. Замдиректора оправдывается перед преподавателями: это же еще не выборы, это вообще ничего не значит, потом пойдете и подпишетесь за кого хотите, а уж проголосуете тем более. Самое удивительное, что многие соглашаются. Нет-нет, они в три процента не входят. Им даже не угрожают непродлением контракта. Они просто ставят подпись со словами «ну мы же один коллектив, надо войти в положение и поддержать коллегу, уберечь ее от возможных неприятностей». Расчет точный: цеховая солидарность. Как не помочь, если день учителя все вместе отмечают, и 8 марта тортики в учительской делят по-братски? Пара минут позора, о котором никто за пределами кабинета не узнает. Зато к следующему празднику - всем коллективом с чистой совестью и чувством плеча.

Коллега рассказала, что в некоторых поликлиниках подписные листы лежат прямо на столах участковых врачей, и те вежливо предлагают при закрытии больничного заодно поставить подпись. На нет и суда нет, разумеется, но некоторые пациенты, чтобы не обидеть доброго доктора, подписываются – это же ничего не значит, можно потом пойти и подписаться за всех остальных, так что эта мелочь никому не повредит, а врачу даже поможет. Все равно ведь на три процента это никак не повлияет, правда же?..

Удивительная штука: те самые врачи, которые бесстрашно идут в «грязные зоны» и спасают больных, те самые, которые не знают, выйдут с очередного вызова на дом здоровыми или уже инфицированными, послушно берут подписные листы. Те самые учителя, которые вопреки воле чиновников и минобра отправляли детей домой и по собственной воле осваивали интернет-платформы для дистанционного обучения, тоже берут эти чертовы листы. Казалось бы, ну зачем Лукашенко настоящие подписи? Ясно же, что его шестерки могут переписать по домовым книгам хоть все семь миллионов совершеннолетних граждан – никто эти листы проверять, естественно, не будет. Тогда в чем смысл? А в том, чтобы загнать белорусов обратно в коробку с крепежными деталями, написать на ней «народец» и отряхнуть руки. Каждый должен быть унижен. Каждый должен помнить, что он всего лишь винтик, и ни в коем случае не осознавать себя гражданином, от которого зависит будущее страны. Профессионализм не нужен, героизм опасен, требуется только послушание.

Скверно, что многие на это соглашаются. Утешают себя тем, что это временно, это под давлением обстоятельств, это никому не причинит вреда, это ни на что не повлияет, зато потом можно будет жить честно и смело. А ему только это и нужно – чтобы человек почувствовал себя безмозглым и безвольным винтиком. Потому что людьми он управлять не в состоянии, и многотысячные пикеты в городах Беларуси – лучшее тому подтверждение. А винтиками – в состоянии.

Лукашенко не может управлять экономикой, зато может управлять Румасом, меняя его на Головченко. Лукашенко не может контролировать эпидемию, зато может контролировать Караника. Лукашенко не может справиться с курсом рубля, зато может справиться с Каллауром. Все они – винтики. Именно в этом нехитрый секрет «Саши три процента», и никаких сложностей вроде «яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке». Нет никакого яйца.

Есть только винтики, на которых держится система. Она – дряхлая, порочная, впавшая в глубокий маразм, - уже давно бы развалилась, если бы винтики ее не держали из последних сил. Отпусти – и вся эта ветхая зловонная масса рухнет в тартарары. Многие – те, кто против воли подписывается или заставляет подписываться, кто платит взносы в «Белую Русь» или молчит, будучи свидетелем фальсификаций, - чувствуют неудобство от этого чертова винтика, который засел где-то в глотке и мешает нормально дышать. Выдерни эту фигню – и все. Дыши свободно.

А без винтиков, на соплях, эта власть продержится дня три. И то – если очень повезет. Но везение для нее уже закончилось.

Ирина Халип, специально для Charter97.org