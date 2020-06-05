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В Гомеле задержали Владимира Непомнящих

  • 5.06.2020, 18:29
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В Гомеле задержали Владимира Непомнящих

Милиционеры подошли к одному из претендентов на пост президента на улице.

5 июня был доставлен в милицию один из претендентов на пост президента из Гомеля Владимир Непомняших, передает «Белсат».

Как рассказал активист Василий Поляков, к Непомнящим на улице подошли милиционеры и предложили проехать в РОВД, так как на него составлен протокол.

Сейчас потенциальный кандидат находится в Центральном РОВД Гомеля. Его обвиняют в участии в пикете по сбору подписей 31 мая возле универсама «Гомель».

Активиста обещают освободить после составления протокола.


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