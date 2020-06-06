Медики объяснили особую опасность коронавируса для лысых мужчин 5 6.06.2020, 11:43

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Вирусу все равно, если лысину скрывают под зачесом.

Для лысых мужчин коронавирусная инфекция представляет особую опасность и гораздо чаще влечет за собой тяжелые последствия. Это объясняется недостатком гормона андрогена, считает профессор университета Брауна Карлос Вамбьер. Его слова приводит Telegraph (перевод - lenta.ru).

Группа ученых под его руководством выяснила, что именно андрогены способствуют подавлению вируса в организме. Медики рассматривают возможность проведения гормональной терапии для больных COVID-19. Однако на данном этапе эффективность такого лечения вызывает вопросы.

По результатам исследования, которое проводили в Испании, 79 процентов умерших с COVID-19 мужчин были лысыми. Из-за такой статистики это явление уже назвали «признаком Габрина» — в честь Фрэнка Габрина, первого врача, погибшего от вируса в США. Он также был лысым.

Ранее сообщалось, что смертность от коронавируса среди мужчин превышает смертность среди женщин. Причиной этому стала более интенсивная выработка антител среди пациенток в тяжелом состоянии. Также ранее полагалось, что на сложное протекание болезни влияет высокий уровень тестостерона в крови больных сильного пола.