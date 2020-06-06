Вспышка COVID-19 зафиксирована в детском лагере «Зубренок» 6.06.2020, 19:48

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Есть зараженные среди детей и воспитателей.

"Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубрёнок", - пишет читатель телеграм-канал “Баста!” . - Началась работа в лагере, первая смена. Есть заражённые среди воспитателей и детей. Точное число неизвестно - всё умалчивается".

В администрации центра нам отказались уточнить информацию о ситуации с коронавирусом, но сообщили, что посещения родителями детей, находящихся в лагере, запрещены.

"Родительские дня в сменах организовываться не будут. Посещение родителями детей, а также передачи продуктов питания и вещей сейчас запрещены", - сказали нам.

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