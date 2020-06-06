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В Лунинце активно подписываются за Тихановскую

  • 6.06.2020, 22:08
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В Лунинце активно подписываются за Тихановскую
Фото: media-polesye.by

В первой половине дня более полутысячи лунинчан поставили подпись.

В Лунинце более полутысячи человек поставили свои подписи за претендента на пост президента РБ Светлану Тихановскую 6 июня в первой половине дня, передает «Медиа-Полесье».

Акция проводится возле магазина Евроопт в центре города. Началась в 10.00, завершится в 22.00. В очереди стоят порядка сорока человека, пополняясь все новыми и новыми гражданами, которые желают перемены власти в стране.

Фото: media-polesye.by
Фото: media-polesye.by

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