закрыть
6 июня 2020, суббота, 22:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виктор Бабарико: Я буду идти до конца

  • 6.06.2020, 22:21
Виктор Бабарико: Я буду идти до конца
Фото: viktarbabarykaofficial/ Instagram

Об этом претендент на пост президента Беларуси заявил на встрече в Гродно.

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико на встрече с жителями Гродно 6 июня заявил, что, если он не станет президентом по итогам выборов 9 августа, то «пойдет до конца».

Таким образом Бабарико ответил на вопрос одного из участников встречи о том, что он будет делать в случае, если не станет президентом, и понимает ли он, что разочарует многих людей, которые ему проверили.

«Я очень хорошо понимаю свою ответственность перед вами, — подчеркнул он. — Я не знаю, перед каким количеством людей я буду отвечать 9 августа — перед девятью миллионами или перед другим числом людей. В зависимости от условий я буду принимать решение».

Бабарико добавил, что никогда в жизни не предавал друзей и людей, которые на него надеялись. «Я буду идти до конца», — заявил он, чем вызвал аплодисменты присутствующих, сообщает БелаПАН.


популярное за неделю

Мнение

«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко
Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип