Виктор Бабарико: Я буду идти до конца 6.06.2020, 22:21

Фото: viktarbabarykaofficial/ Instagram

Об этом претендент на пост президента Беларуси заявил на встрече в Гродно.

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико на встрече с жителями Гродно 6 июня заявил, что, если он не станет президентом по итогам выборов 9 августа, то «пойдет до конца».

Таким образом Бабарико ответил на вопрос одного из участников встречи о том, что он будет делать в случае, если не станет президентом, и понимает ли он, что разочарует многих людей, которые ему проверили.

«Я очень хорошо понимаю свою ответственность перед вами, — подчеркнул он. — Я не знаю, перед каким количеством людей я буду отвечать 9 августа — перед девятью миллионами или перед другим числом людей. В зависимости от условий я буду принимать решение».

Бабарико добавил, что никогда в жизни не предавал друзей и людей, которые на него надеялись. «Я буду идти до конца», — заявил он, чем вызвал аплодисменты присутствующих, сообщает БелаПАН.