Ученые рассказали о сокровищах Второй мировой, спрятанных в Польше 1 7.06.2020, 9:12

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Где может находиться легендарный «золотой поезд»?

Из-за таких новостей Вторая мировая война и окутана по-прежнему тайнами, которые завораживают как матерых профессионалов, так и новичков. В 2015 году появилась информация, что были обнаружены доказательства существования в Валбжихе поезда, груженого нацистским золотом. Спустя пять лет благодаря дневнику офицера СС, возможно, удастся узнать местонахождение 28 тонн золота, спрятанного Генрихом Гиммлером (Heinrich Himmler) в 1945 году. Эта история напоминает сюжет фильма об Индиане Джонсе. Однако согласно статье, опубликованной на сайте польской газеты TFN, всё это, как и нападение немцев на Францию, произошло в реальной жизни, пишет АВС.

По информации газеты TFN, фонд Schlesische Brucke получил дневник в 2019 году и выяснил, что сокровище спрятано на территории дворца, принадлежащего княжеской семье Хехберг и расположенного неподалеку от города Вроцлав на юге Польши. Представители фонда даже решились сообщить различным англоязычным изданиям, что тайник с произведениями искусства, изъятыми фашистами у местных еврейских семей, был спрятан в колодце, который вскоре взорвали Войска СС.

Если говорить более конкретно, то в дневнике есть ключ к разгадке местонахождения сокровища — карта, на которой предположительно указана пещера Али-Бабы в вышеупомянутом регионе Нижней Силезии. Когда советская армия продвигалась к Берлину, именно из этого региона фашисты вывозили сокровища и сотни произведений искусства. Кроме того, в дневнике перечислены еще десять тайников, в которых немцы под руководством Генриха Гиммлера спрятали драгоценности, бесценные картины и религиозные предметы, которые украли в Польше. На данный момент их местонахождение не разглашается.

Начались дискуссии. На протяжении пяти лет поисков так и не удалось найти «золотой поезд». Возникает вопрос: такие новости — не являются ли они плодом чьей-то бурной фантазии? Или действительно существует вероятность того, что будут найдены тайники с произведениями искусства? Как считает историк и автор книги «Нацистский грабеж» (El expolio nazi) Мигель Марторель, нам не стоит быть слишком доверчивыми.

«В 1942 году нацисты спрятали произведения искусства и ценности в замках и соляных шахтах, чтобы при бомбардировках они не были уничтожены. До прихода Красной Армии Гиммлер мог сделать то же самое. Кажется вполне правдоподобным. Однако это еще предстоит доказать», — объяснил историк в интервью ABC.

Мигель Марторель допускает, что кто-то может случайно найти потерянное сокровище времен Второй мировой войны. «На дне мирового океана лежат корабли с сокровищами. Так что всё возможно», — отмечает историк. Он не очень доволен тем, что год за годом появляются карты сокровищ, о которых просто забывают. По мнению специалиста, главное — отличить достоверные факты от предположений, какими бы убедительными эти предположения ни казались. Даже несмотря на то, что за последние десятилетия постоянно появляется информация о том, что с 1944 года фашисты повсеместно прятали украденные богатства в шахтах, Мигель Марторель склонен считать, что это всего лишь предположения, хотя за ними и стоит тайна.

Новое сокровище

История этого клада, предположительно спрятанного фашистами, началась 75 лет назад, когда из-за наступления советских войск немцы поспешно покидали Польшу. Тогда, по легенде, Генрих Гиммлер начал вывозить культурное наследие, ценности, которые фашисты забрали у местных евреев. Это были произведения искусства из частных коллекций и музеев, деньги и золото. Однако из-за стремительного наступления Красной Армии фашисты были вынуждены спрятать многие ценности. Это было сделано в надежде забрать их после того, как нацисты вернутся на эти территории.

Например, вот какую схему выдвинула археолог и журналист Джоанна Лампарская (Joanna Lamparska). «До 1945 года Нижняя Силезия находилась под контролем немцев. Они и не предполагали, что могут ее потерять. Когда поняли, что на отступление осталось мало времени, они спрятали то, что не смогли забрать, надеясь, что еще вернутся». В 2015 году стало известно о том, что ответственным за то, чтобы награбленные сокровища не попали в руки врага, назначили директора «Института изучения и искоренения еврейского влияния на жизнь немецкой церкви» и хранителя наследия региона, офицера СС Гюнтера Грундманна (Günther Grundmann).

Гюнтер Грундманн занимался инвентаризацией немецких произведений искусства в 1942 году и организовывал тайники в замках, чтобы при бомбардировке они не были уничтожены. Вероятно, офицер СС понимал, что невозможно вывезти все богатства, и выбрал около 74 мест, где можно было спрятать сокровища. Один такой тайник, возможно, и находится во дворце княжеской семьи Хехберг в Ростоке. По данным статьи TFN, еще один представитель войск СС, некий Михаэлис, предположительно выбрал колодец на территории этого дворца, спрятал в нем 28 тонн золота и многие другие ценности, взорвал его и зафиксировал в дневнике местоположение этого тайника.

В интервью польской газете директор фонда Schlesische Brucke Роман Фурманяк (Roman Furmaniak) заявил, что этот дневник и огромное количество других документов им передали потомки эсэсовцев, которые живут в немецкой земле Саксония-Анхальт. Руководитель Фонда также подчеркнул, что среди этих документов есть карта с одиннадцатью тайниками, где, возможно, Михаэлис и спрятал десятки произведений искусства, религиозных предметов, золото Рейхсбанка и даже потерянную картину Рафаэля.

Как утверждает Роман Фурманяк, дневник передали потомки офицеров СС

Кроме того, по словам Романа Фурманяка, по крайней мере три независимые организации признали, что дневник был написан в годы Второй мировой войны. Однако эту информацию не подтвердила официальный представитель Министерства культуры и национального наследия Республики Польша Магдалена Томашевская (Magdalena Tomaszewska). Тем временем новость о том, что на территории дворца княжеской семьи Хехберг могут быть спрятаны тонны золота, привлекла внимание всего мира. Все настолько хотят найти тайник, что были выданы разрешения на проведение раскопок в садах. Сама территория дворца находится под частной охраной, чтобы охотники за сокровищами не могли туда попасть.

Старые плохие привычки

По мнению специалистов, во дворце княжеской семьи Хехберг находится один из легендарных тайников с сокровищами, которые пытаются найти после окончания Второй мировой войны. Вот уже 75 лет все охотники за сокровищами ищут такие таинственные клады, как, например, золото в Тихом океане, которое генерал Ямасита украл у союзников, или уже упомянутый «золотой поезд» нацистов в горах Польши. Возникает вопрос, действительно ли спустя все эти годы могли сохраниться нетронутыми тайники стран «оси» времен войны.

Мигель Марторель не отрицает такую возможность, однако к информации в дневнике относится скептически. В интервью ABC историк подчеркнул, что в процессе изучения очень важно отличать исторический факт от предположений. «Действительно, в 1942 году, когда начались бомбардировки союзников, нацисты провели инвентаризацию произведений искусства на подконтрольных им территориях. И в самом деле для сохранности они спрятали много картин и произведений искусства в замках и соляных шахтах. Однако и французы прятали ценности в замках Луары, и англичане вывезли всё из Британского музея, когда немецкая Люфтваффе бомбила Лондон», — рассказывает историк.

Неизвестно, однако, вполне достоверно, существовал ли приказ Гиммлера спрятать произведения искусства до прихода советских войск. «Советская армия дошла до подконтрольной фашистам территории за год, поэтому такое предположение обосновано, но его еще предстоит подтвердить», — отмечает Мигель Марторель. Как считает историк, вполне правдоподобно, хоть и не доказано, что немецкие граждане в Польше спрятали ценности у себя дома или Войска СС использовали шахты, построенные Третьим рейхом, в качестве тайников. «Возможно ли подобное? Конечно. Однако это нужно еще доказать. Большая разница в том, есть доказательства или нет», — заключает эксперт.

По мнению историка, существуют несколько причин, почему такая возможность может стать неоспоримым фактом. Одна из них заключается в том, что точно неизвестно количество художественных произведений, которые нацисты украли в СССР на территории других стран. «В Восточной Европе они грабили и бесцельно уничтожали всё на своем пути, в отличие от Западной Европы. Несмотря на поражение, немцы считали люксембуржцев или французов себе ровней. Поэтому они не трогали частные коллекции или церкви, грабили только евреев. В России они брали всё, что хотели, потому что считали, что славяне — низшая раса, у которой нет никаких прав на искусство», — отмечает историк.

«Разница между предположением и фактом — наличие доказательства»

Даже сегодня нет списка украденных ценностей, остается простор для воображения. «Нет перечня. Кроме того, СССР с трудом возвращал найденные произведения искусства. Многие остались у русских, многие были уничтожены», — считает Мигель Марторель. Что ж… Можем ли мы предполагать, что картина, которую сожгли на заднем дворе монастыря, на самом деле была спрятана в шахте? Историк призывает нас к спокойствию и считает, что необходимо изучать вопрос более подробно. «Порой некоторые преследуют другие интересы, например, хотят получить финансирование или продать книгу благодаря шумихе в СМИ», — подчеркивает историк.

Тем не менее Мигель Марторель не отрицает возможность, что будут обнаружены сокровища времен Второй мировой войны. «Самый интересный случай произошел с Хильдебрандом Гурлиттом (Hildebrand Gurlitt). Буквально в одну ночь были найдены более тысячи картин в частном доме его сына Корнелиуса. Впечатляет. Хильдебранд Гурлитт собрал коллекцию благодаря выгодному курсу марки к франку во времена нацизма», — подытожил истоки этой коллекции Мигель Марторель