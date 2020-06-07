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Ольга Николайчик на пикете в Минске: Хочу обратиться к тем, кто смотрит стримы - приходите сюда!

  • 7.06.2020, 13:55
Ольга Николайчик на пикете в Минске: Хочу обратиться к тем, кто смотрит стримы - приходите сюда!

Сейчас решается судьба страны.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. На пикете в Минске взяла слово известная белорусская активистка и режиссер Ольга Николайчик:

- Я, конечно, не Жанна Д’арк, я – Ольга Николайчик. В Беларуси очень много таких мужественных белорусок. В Беларуси все женщины красивые, талантливые, но счастья нет.

Украл таракан усатый.

Существует международное право. Милиционеры должны задуматься о своем будущем и о будущем своих близких. Те будут сами потом ухаживать за их могилами и краснеть при каждом вспоминании о человеке, который не встал на сторону народа, который обслуживает банду.

Хочу обратиться к тем, кто сейчас смотрит стримы: не бойтесь! Приходите сюда! Тут решается судьба страны, иначе дети ваши останутся в этом концлагере, в этой тюрьме, в этой моральной клоаке, которую предложил нам диктатор. Не сидите дома. Судьбы Тихановского и Николая Статкевича зависят от того, сколько нас здесь сейчас. Тут дух свободы.

Гаага ждет Лукашенко. Он хочет нам напомнить Кыргызстан. Я ему напомню про Чаушеску, который его уже ждет в аду.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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