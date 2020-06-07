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Виктор Бабарико: Власть – это 100 тысяч человек, а народ – 9 миллионов

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  • 7.06.2020, 21:17
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Виктор Бабарико: Власть – это 100 тысяч человек, а народ – 9 миллионов
Фото: babariko.by

Итоги поездки возможного кандидата в президенты Беларуси в Гродно.

6 июня Виктор Бабарико встретился с инициативной группой и журналистами в Гродно. Полтора часа он отвечал на самые разные вопросы гродненцев: от безопасности сборщиков подписей до реформы государственного строя. Cайт babariko.by рассказал о поездке возможного кандидата в президенты Беларуси в Гродно.

О бизнесе в Гродно

Я прекрасно понимаю, что Гродно – город, в котором уже сформированы хорошие условия для самого главного – развития малого и среднего бизнеса и правильной системы экономики. У вас есть замечательные примеры бизнесменов, часть из которых я знаю лично – глава «Конте Спа», глава «ЗОВ», бизнесмен с непростой судьбой, как мне кажется, как раз пример человека, который боролся и борется до конца, сохраняя свой бизнес живым.

Фото: babariko.by

О безопасности инициативных групп

Для нас самое дорогое, что есть, – это члены инициативной группы. Мы ведем абсолютно законную деятельностью, вы снабжены точными инструкциями, что и как нужно делать. Если кто-нибудь пытается вас провоцировать, два самых правильных пути – либо звонить в милицию, либо, не вступая в споры с провокатором, сворачивать пикет и разбираться. В этой ситуации уйти от конфликта – это не трусость. Это важно понять, особенно нашим молодым участникам. Сейчас наша главная задача – набрать нужное количество подписей.

О роли силовиков

Вся сфера бюджетного регулирования однозначно должна быть пересмотрена с точки зрения повышения эффективности. Первый шаг, который нужно сделать, – это провести реальное разделение властей, чтобы никто не имел влияния на все три независимые системы власти: законодательную, исполнительную и судебную.

Второе – надо сформировать систему бюджетных организаций, которые поддерживают и развивают наиболее важные для страны направления. С моей точки зрения, это здоровье и образование. А затем идет необходимость их защищать – силовые структуры. Почему сейчас этого не происходит? Потому что для власти мы «народец», и она от этого «народца» защищается. Потому что власть – это, условно, 100 тысяч человек, а народ – 9 миллионов. Для того, чтобы выстроить защиту от своего народа, и нужен огромный силовой аппарат. Я считаю, что даже для защиты самого народа не нужен такой аппарат. Белорусы реально мирные люди, мы окружены нормальными соседями, которые очень давно не собираются на нас нападать. Чего и мы не собираемся делать.

Я уже говорил, что это идеал, может быть, недостижимый в течение 5-10 лет возможного срока, но я бы очень хотел видеть Беларусь нейтральной страной, для обеспечения внутренней и внешней безопасности которой хватит намного меньше людей. При этом я уверен, что в наших силовых структурах есть много порядочных офицеров, которые понимают, что они должны защищать народ. И изменения посыла в их сознании на то, что вы народная армия, народная милиция, вы те, кто должен защищать – этого, к сожалению, сейчас не происходит.

Об образовании и медицине

Фото: babariko.by

Для меня героями и людьми, которые формируют будущее, являются люди от образования и медицины. И образование, и медицина должны выглядеть по-другому, и это неправильно, когда сегодня герои – это представители силовых структур. Но все-таки защищать ценности они должны. Ценности, которые формируют образование и медицина.

Что касается того, «как»: у нас должно быть очень хорошее базовое медицинское обслуживание, с другой стороны, должна развиваться частная медицина, а посередине, как связующее звено, – страховая медицина.

О смертной казни

Фото: babariko.by

Первое. Я категорически против смертной казни. Потому что я считаю её местью, а месть – это удел слабых. А я считаю белорусский народ сильным. Второе: я не готов продавливать это решение силой. С людьми надо работать, нужно объяснять. И когда мы почувствуем, что в Беларуси на эту тему есть консенсус, тогда нужно будет выносить этот вопрос на референдум и принимать решение о запрете смертной казни. Но что уже может сделать президент – это приостановить использование такого наказания, как смертная казнь.

О внешней политике

Из опыта: Беларусь всегда была умной страной и дружила со всеми. На самом деле мы очень компромиссная нация, мы умеем находить очень интересные решения (пример – униатство). Это ирония, но это правда. Я считаю, что Беларусь должна продемонстрировать одинаковое отношение к соседям. Главное, мы должны избавиться в наших отношениях от слова «зависимость». Я хочу, чтобы наши союзы были взаимовыгодными, а не зависимыми. Я считаю, что мы должны дружить и с Западом, и с Востоком, чтобы люди приезжали к нам тратить деньги, отдыхать и мириться.

Фото: babariko.by

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