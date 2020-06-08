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«Даже если пришел сюда с ОРВИ, то уйдешь со стопроцентным коронавирусом»

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  • 8.06.2020, 21:06
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«Даже если пришел сюда с ОРВИ, то уйдешь со стопроцентным коронавирусом»
фото с сайта: molcrb.by

Житель Молодечно рассказал, как происходит прием пациентов с подозрением на COVID-19 в городской поликлинике.

Житель Молодечно рассказал, как происходит приём пациентов с подозрением на Covid-19 и с температурой в городской поликлинике №1.

"В Молодечно полнейший бардак! - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Открыл больничный на прошлой неделе. Врач дала направление на анализы, и сказала, что нужно прийти на приём в понедельник.

Сегодня весь день просидел под кабинетом №15 в поликлинике, так как температура не падает и много других симптомов Covid-19. Здесь в очереди еще человек тридцать, которые с самого утра ждали приема, а люди все подходят и подходят. С 13.00 до 15.30 приняли только три человека.

Издевательство, по-другому это не назовёшь. Люди сидели на жаре, некоторых тошнило. Многие кашляли, чихали. Даже если пришёл сюда с ОРВИ, то уйдёшь со стопроцентным коронавирусом. Это, наверное, акция сейчас. Нет просто достойных и вежливых слов описать работу в поликлинике".

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