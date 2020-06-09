Японские медики показали, как коронавирус распространяется в офисе после кашля 5 9.06.2020, 8:34

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Скриншот из видео

Достаточно одного зараженного, чтобы в помещении заболело большое количество людей.

В Институте физико-химических исследований RIKEN (Япония) смоделировали распространение микрочастиц вируса при кашле в замкнутом пространстве, сообщает NHK-news.

Ученые разместили людей на расстоянии, при котором обычно люди работают в офисе, если столы сотрудников расположены друг напротив друга.

Оказалось, что обычная офисная перегородка высотой 50 см для вируса не помеха. После этого ученые увеличили высоту перегородки, но это тоже не помогло. После этого японцы смоделировали ситуацию в вагоне метро или автобусе.

Оказалось, что для заражения может «хватить» кашля одного больного! За несколько дней видео просмотрели более 1,3 млн раз.