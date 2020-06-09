ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс 7 9.06.2020, 13:31

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Фото: THE MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTRE

На путешествие потребуется семь месяцев.

Объединенные Арабские Эмираты готовятся к запуску первой арабской миссии на Марс, которая запланирована на ближайшие несколько недель. Об этом 9 июня сообщает BBC.

На путешествие к Марсу потребуется семь месяцев, так как необходимо преодолеть расстояние в около 493 млн км. Зонд останется на орбите Марса в течение всего марсианского года, то есть 687 дней. Он будет оснащен тремя типами датчиков для исследования атмосферы планеты.

Космический корабль был собран в Колорадо и отправлен в Японию. Именно японская ракета и запустит его в космос.

На брифинге в понедельник руководитель программы Сара Аль-Амири заявила, что проект должен стать основным стимулом для молодых арабских ученых начать карьеру в области космоса.

ОАЭ уже имеет опыт космических путешествий. Страна уже отправляла спутники на орбиту Земли и одного из своих космонавтов на Международную космическую станцию.