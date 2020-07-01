Лохотрон 4 Андрей Лошак, The Insider

1.07.2020, 13:30

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Фото: Коммерсант

Наперсточники на рынках в 90-е и то тоньше работали.

Молча наблюдать за потоком новостей в эти дни не получается, поэтому выступлю в привычной роли Капитана Очевидность. То, что мы видим сейчас, — небывалый по масштабам лохотрон. Очень тупой и грубый развод 140 миллионов человек. Наперсточники на рынках в 90-е и то тоньше работали. Без малейших на то законных оснований некий человечек решает захватить власть навсегда. Ему для этого мешает конституция, которая отменяет его правление после 2024 года, поэтому он отменяет конституцию, точнее, переписывает ее. Вывешивает дымовую завесу из десятков разнонаправленных поправок, называет это все почему-то «поправкой» в единственном числе и устраивает в нарушение всех норм, прописанных в той же конституции, голосование за все это скопом.

Огромные бюджетные деньги тратятся на рекламу и организацию этого цирка — телевидение, наружка, интернет, они даже в Facebook закупили рекламу — это чертовы миллиарды бюджетных рублей, которые можно было бы потратить на помощь десяткам миллионам россиян, чье финансовое положение из-за карантина ухудшилось (40% населения, согласно опросам). Голосование проводится в разгар эпидемии — заболеваемость вне Москвы продолжает расти, на днях зафиксированы пиковые значения смертности. Значит, за эту клоунаду каким-то людям придется заплатить жизнью.

Зачем проводить голосование по, мягко говоря, не самым актуальным для страны вопросам в такой спешке, посреди лета и пандемии, совершенно непонятно. Ни одна из поправок не является критически важной ни для людей, ни для экономики России. Критически важным это является только для одного человека — нашего Карабаса-Барабаса, автора этого цирка, который, видимо, знает что-то, что нам только предстоит узнать. Это он подгоняет плеточкой своих марионеток, принуждая нас всех участвовать в этом унизительном фарсе. Возможно, осенью по каким-то причинам орудовать плеточкой ему станет труднее — тут уж одному черту известно, что у него на уме. Наконец, процедура голосования — это отдельное трэш-шапито. Над избирательным законодательством так еще не измывались. Голосование почему-то растянуто на неделю, независимых наблюдателей нет, списки избирателей невозможно проверить: журналисты уже показали, что можно проголосовать два раза, электронное голосование — это черный ящик, внутри которого можно нарисовать любые результаты, бюджетников принуждают, остальных подкупают, избирательные участки в багажниках машин и на пеньках под кустиками (подробнее о нелегитимности процедуры — здесь), словом, это какая-то карикатура на голосование, по сравнению с которой чуровские 144% выглядят чуть ли не образцово-показательными выборами.

Голосование по поправке — это не просто е***ый стыд, это преступление, посягательство на основы конституционного строя. Захват власти уже совершен. Конституция с поправками давно продается в магазинах. Но Путину нужны сообщники, чтобы не нести ответственность в одиночку. Это старая авторитарная манера — совершая преступление, непременно прикрываться именем народа. Поэтому в 68-м году трудовые коллективы сгоняли в актовые залы для одобрения братской помощи народу Чехословакии. И сейчас это голосование Путину нужно, чтобы не чувствовать себя преступником. Ему хочется замазать в этом дерьме как можно больше людей, как будто от этого дерьмо перестанет быть дерьмом. Ну нарисуешь ты 90% одобрения, Памфилова подтвердит все, что ей скажут, но законным от этого конституционный переворот не станет. Кого Путин собирается обмануть этим голосованием, не очень понятно. Видимо, себя. А вся страна — просто декорация на этом сеансе самовнушения.

Что со всем этим делать, никто не понимает. Сама дискуссия — идти голосовать или не идти — выглядит проявлением той самой выученной беспомощности. Потому что мы знаем, что за нас уже все решили. Процедура нарочно построена так, чтобы скрыть от нас истинные результаты. Это просто ритуальные пляски вокруг вождя племени, которому захотелось, чтобы мы перед ним немного поскакали, припадая на колени. Поэтому бюллетени с галочкой «нет», которые постят в фб, выглядят жалко — вы уж простите, никого не хотел обидеть. Это не проявление гражданской позиции, а участие в спектакле Карабаса-Барабаса. Если мы не хотим быть марионетками в его театре, надо навязывать свою повестку. Уличный протест, поддержка независимых кандидатов, политический активизм в любых формах, гражданская солидарность — вот что важно, вот от чего диктаторы начинают паниковать и выходить из себя, а не от галочки «нет» в безграмотном бюллетене, которым они подотрутся. Посмотрите на Верзилова — они настолько боятся одного человека, что изолировали его на время этого спектакля. Потому что он активен, креативен и непредсказуем. И не надо думать, что луковые головы, которые обреченно бредут к багажникам ставить свое «да», что-то решают. Они всегда будут брести туда, куда им скажут. За любыми переменами стоит активное меньшинство. И мяч уже давно на нашей стороне. Если не сопротивляться, то мы так и проживем всю жизнь заложниками в собственной стране, унтерменшами с клеймом «национал-предатель». И ничего не оставим детям, кроме голосования на пеньках, храма вооруженных сил и вечного Путина, который уже оглядывается по сторонам в поисках новой войны для поднятия падающих рейтингов.

В обществе, где не работает закон, действуют правила стаи. А главное правило стаи: сильный бьет слабого. И чем меньше сопротивляется слабый, тем сильнее его бьют. Чтобы самим стать силой, слабым надо научиться объединяться. И в этом наша главная проблема. Мы чудовищно разобщены. Я думаю, что против власти Путина сейчас не меньше трети населения страны. Но эти люди ничем не объединены, и поэтому они не сила, а просто единицы недовольных, исчисляемые десятками миллионов. В стране государство ежедневно совершает преступления против своих граждан, но реагируют на это люди в лучшем случае в рамках цеховой солидарности. Существует масса крутых правозащитных организаций, но их деятельность по-прежнему удел гражданских активистов. Несмотря на развитие интернета и соцсетей, общество так и не проросло горизонтальными связями и до сих пор живет по принципу «моя хата с краю», в отличие от стран западной демократии. В движении Black Lives Matter большая часть активистов не являются чернокожими. Именно поэтому требования движения диктуют повестку власти, а не наоборот. Власть хорошо чувствует, когда за протестами стоит сила, а это единственное, что она уважает. Точно так же ранее власть в США услышала феминисток и так далее. Во всех этих случаях сначала появлялись «профильные» активисты, а затем к ним присоединялось гражданское общество. Меньшинства получали права, социальное напряжение спадало, в результате выигрывало все общество. Это ключевой момент — воспринимать проблемы меньшинств как свои. Требовать достойной жизни не только для себя, но и для того парня. Именно это делает общество обществом, а не набором атомизированных организмов, объединенных одной территорией. Больше скажу: умение чувствовать чужую боль делает из нас людей.

Пропагандисты рассказывают россиянам, что под гнетом протестов рушится западный мир, но на самом деле все наоборот. Лидирующие компании, научные инновации, культурные ценности мирового значения — все это в основном создается в странах, где общество диктует свою повестку власти, а власть и истеблишмент отчаянно пытаются под нее подстроиться. Так вообще-то и должно быть, потому что государство для людей, а не люди для государства. Потому что свобода — это питательная среда для развития, а в условиях несвободы развиться может разве что авторитаризм и коррупция. По сети недавно ходил список стран, где правители за последние десятилетия переписали конституцию, чтобы остаться у власти навсегда. Это мировые аутсайдеры — главным образом страны Африки, Азии, немного Латинской Америки и Белоруссия. Теперь в этот список войдет Россия.

Андрей Лошак, The Insider