Восходящая звезда: юный белорус покорил всех на Флешмобе солидарности

Восходящая звезда: юный белорус покорил всех на Флешмобе солидарности1
- 11.07.2020, 8:16
- 5,286
Просто посмотрите видео.
Вчера в Беларуси прошел восемнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
Юный белорус покорил пользователей Интернета на Флешмобе солидарности, исполнив на детской гитаре песню «Стены рухнут».
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!