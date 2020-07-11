Ученые разгадали древнюю тайну горы Арарат 11.07.2020, 9:17

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Она связана с наличием на территории Европы доисторического моря.

В доисторические времена гора Арарат была расположена на морском побережье. К такому выводу, пришли исследователи из Эрзурумского Университета имени Ататюрка (Турция), пишет lenta.ua.

Изучив фрагменты скал, обнаруженные на западном склоне горы Арарат (в окрестностях Тузлуджа провинции Ыгдыр), турецкие ученые наткнулись на окаменелости в виде отпечатков пальмовых листьев. Речь идет о листьях пальм, которые, как правило, произрастают на морском берегу.

Ученые уверены, что им удалось обнаружить доказательство того, что гора Арарат, которая в далеком прошлом представляла собой молодой стратовулкан, была расположена на берегу моря Паратетис. Дело происходило в раннем миоцене, то есть — в период 55-23 млн лет назад.

Паратетис — древнее море, которое было северной частью океана Тетис. Оно простиралось от сегодняшней Франции до Аральского моря, образовавшись в результате столкновения Аравийской и Африканской литосферных плит с Евразией (так появился, кроме прочего, Кавказский хребет, который море Паратетис обтекало с юга и севера).

На южном берегу Паратетиса движение литосферных плит стало причиной образования Восточно-Анатолийского плато, в районе которого была повышена вулканическая активность. Результатом последней и стал Арарат.