«Уходи!»: отец с дочкой исполнили трогательный танец на Флешмобе солидарности 1 12.07.2020, 11:21

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Душевное видео.

Вчера в Беларуси прошел девятнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Отец с маленькой дочкой исполнили трогательный танец на Флешмобе солидарности под песню «Уходи!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!