Cергей Михалок в Одессе: Украинцы, не забывайте о ваших братьях-белорусах 6 13.07.2020, 8:59

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Фото: ReviewNEWS

Белорусский музыкант закончил выступление лозунгами «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!».

Как сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга", белорусский музыкант Сергей Михалок дал первый концерт после карантина, в Одессе. На выступлении он спел "Воины Света", призвал украинцев не забывать, о настоящих братьях-белорусах. В конце концерта он спел "Касіў ясь Канюшыну" и прокричал: "Слава Украине!" и "Жыве Беларусь".