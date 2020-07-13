Во вторник в Беларуси будет до +23 градусов 13.07.2020, 14:40

По востоку страны ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются по востоку Беларуси 14 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по востоку страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 4-9 м/с, днем по востоку порывы будут достигать 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.