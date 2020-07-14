Хабаровск в пятый раз поднялся на массовый митинг против Кремля 14.07.2020, 14:44

Протесты снова охватили центр города.

В Хабаровске на площади Ленина перед зданием правительства края 14 июля вечером начался пятый по счету несанкционированный митинг в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места событий.

Акция началась около 19-00 по местному времени. Участников уже около 300 человек, их число увеличивается.

На крыльцо здания краевого правительства вышел одиночный пикетчик. Полиция его задерживать не стала. Остальные митингующие собрались в привычном месте - на площадке у здания правительства. К ним присоединились двое активистов с плакатом "Путин – вор. Фургал – наш". Участники мирного протеста назвали это провокацией. Полиция задержала одного из "провокаторов" за "оскорбление президента". Остальных митингующих задержание не возмутило, они заявили, что участникам "не нужно переходить на другие темы протеста, так как основная тема – отстоять свой выбор, добиться честного расследования дела Сергея Фургала".

Протест уже идет пятый день подряд. Люди после небольшого митинга на площади Ленина снова идут по проезжей части центральной улицы. Водители одобрительно сигналят, горожане несут плакаты "Я мы Сергей Фургал", "Верните нам Фургала".

Участники протеста прошли первый круг по центральным улицам Хабаровска. На данный момент собралось около 400 человек. "Выходить нужно каждый день, и это не просто за Фургала, а за принцип", - заявил участник митинга Александр. С ним согласились его соседи по колонне: "Только вместе отстоим". Протестующие снова скандируют "Свободу", "Я/Мы Сергей Фургал" "Полиция с народом". Активисты зовут "на разговор" мэра Хабаровска Кравчука и требуют провести по делу Фургала честный суд в Хабаровске.

Самым масштабным из протестов против задержания губернатора стал митинг 11 июля - на улицы Хабаровска вышли до 35 тысяч жителей. 12 июля состоялось две акции, утром и вечером. Утром у здания краевой администрации прошел митинг, но значительно менее многочисленный. Вечером на акцию по некоторым оценкам собралось 5 тысяч человек. В Комсомольске-на-Амуре утром 12 июля прошел митинг у здания ФСБ, это была уже четвертая стихийная акция с момента задержания Фургала. 13 июля жители Хабаровска ходили по городу шествием, поскольку на площадках для публичных акций внезапно началась дезинфекция.

Сергея Фургала задержали 9 июля и перевезли в Москву. Его дело будет рассматривать Басманный суд. Губернатора подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство. После предъявления обвинения Фургал свою вину не признал.

Кроме Фургала задержаны и арестованы еще четыре подозреваемых, которых следствие считает членами преступной группы. Их обвиняют в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского. Эти преступления были совершены в 2004 и 2005 годах.

Сергей Фургал стал главой Хабаровского края 28 сентября 2019 года, на выборах он набрал почти 70% голосов, обойдя кандидата от партии "Единая Россия" Вячеслава Шпорта. Он выдвигался от партии ЛДПР, на данный момент его членство в этой партии приостановлено. По профессии Фургал врач, однако с 1999 года ушел из медицины и занимался предпринимательской деятельностью. С 2005 года активно участвовал в политической жизни, был депутатом Законодательной думы Хабаровского края, и депутатом двух созывов Госдумы.

На посту губернатора Фургал запомнился сокращением заработных плат и прочих трат на чиновников. Он приостанавливал сомнительные, по его мнению, госзакупки. По его же решению была выставлена на продажу яхта, принадлежащая региональному правительству.