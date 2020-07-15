Власти хотят забрать Красный костел у верующих? 5 15.07.2020, 16:34

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Фото: vetliva

Подробности истории конфликта с налогами вокруг Красного костела.

Представитель Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько сообщил, что счета, выставленные приходу Красного костела, стали неожиданностью. С другими костелами такого до сих пор не было, передает «Радыё Свабода».

12 июля во время службы в костеле святых Симона и Елены в Минске верующим сообщили, что власти насчитали налог на землю и амортизацию здания в размере 13 тысяч рублей ежемесячно. Общий долг - 156 тысяч рублей.

«Эти счета были неожиданностью для костела. Такое случилось в первый раз. Впервые мы получили такой счет, и мы разбираемся, почему именно такой. По другим костелам подобные вопросы не возникали».

Здания костелов находятся в собственности или государства, или прихода. В Минске костел на Кальварии принадлежит государству, а кафедральный костел на площади Свободы - приходу, как и костел на Золотой Горке. В Могилеве кафедральный костел принадлежит государству.

Вопрос возвращения святынь прихожанам, по словам ксендза Юрия Санько, «всегда открыт, и мы разговариваем относительно этих вопросов». Это касается и Красного костела. Он принадлежит государству, конкретнее - собственность Мингорисполкома.

«Мингорисполком передал его в управление «Минскому наследию» в 2013 году. Поэтому меры, чтобы костел вернули приходу, не первые, раньше тоже просили. Известно, что сегодня они обусловлены прежде всего тем, что пришли неизвестные счета. Со счетами мы сейчас разбираемся, почему такие цифры. А будет он возвращен или не будет, это нужно спрашивать у Мингорисполкома».

Чем дело закончится, ксендз Юрий Санько не прогнозирует.

«От нас это не зависит. Мы обратились с просьбой».

В Мингорисполкоме и «Минском наследии» ситуацию не прокомментировали. Ранее в «Минском наследии», которое занималось реконструкцией здания, объясняли, что костел находится в «безвозмездном пользовании», поэтому льгот по налогам законом не предусматривается.

«Мы не имеем возможности платить ежемесячно 13 тысяч рублей»

А в Красном костеле продолжается сбор подписей под обращением к главе Беларуси - костел просят вернуть приходу. На сегодняшний день собрали около полутора тысяч подписей.

«Костел - дом Божий, который был построен Эдвардом Войниловичем, он предназначен для прославления Господа Бога. Большевистские власти этот костел отобрали у верующих и основали здесь Дом кино. В 90-е годы все поменялось, и здание вернули верующим. Но до сих пор он в государственной собственности. Юридическое лицо, владеющее от имени государства зданием – «Минское наследие». Ему выставляют налоги без всяких льгот, и он на автомате ставит их костелу. Эти налоги нарастают, и дело может дойти до суда. Мы не имеем возможности платить ежемесячно 13 тысяч рублей, так как пожертвования верующих идут на содержание святыни», - сказала Валентина, которая координирует сбор подписей.

Верующие уже обращались к Мингорисполкому с просьбой вернуть костел приходу. Однако Мингорисполком отказал, так как не видит необходимости отдавать им костел. Поэтому теперь будут обращаться к Лукашенко.

«Это Божественное дело, и мы надеемся, что с Божественной помощью оно будет решено. Это было построено для верующих, поэтому и должно быть у верующих», - сказала Валентина.