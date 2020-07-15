Шесть необычных фактов о еде 15.07.2020, 17:02

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Такого вы точно не знали.

Мы не гарантируем практическую пользу от этих знаний: перед вами 6 случайных фактов о еде, которые позабавят и удивят, пишет «Популярная механика».

1. Кокосовая вода практически стерильна и имеет тот же pH, что и плазма крови. В связи с этим во времена Второй мировой войны кокосовая вода использовалась для лечения британских и японских солдат. Сегодня такая практика не рекомендуется врачами, но иногда применяется при чрезвычайных ситуациях и невозможности оказать помощь другим способом.

2. Япония и Нидерланды ежегодно экспортируют приблизительное равное количество соевого соуса.

3. В Японии производят кубические арбузы. При созревании фермеры кладут тыквину в кубическую форму с жесткими гранями, благодаря чему и возникает желаемый вид. Такие арбузы производят в декоративных целях, а их стоимость достигает $100.

4. Корневище васаби стоит около €200 за 1 килограмм. Поэтому то, что мы встречаем в японских ресторанах — это имитация на основе хрена, красителей и специй. В некоторых случаях к такой смеси добавляют немного настоящего васаби, но его процентная доля редко превышает 2%.

5. Самый сладкий в мире фрукт — это финик: он может содержать до 80% сахара. Такая цифра кажется критически опасной, тем не менее, некоторые диетологи считают, что сладкоежкам целесообразно использовать финики в качестве заменителя других, более вредных сладостей.

6. Мед имеет практически неограниченный срок годности. Изучая древнеегипетские гробницы, археологи регулярно обнаруживают тысячелетние горшки с медом, который удивительно сохранился и готов к употреблению.