Археологи обнаружили самую древнюю стоянку аборигенов 16.07.2020, 15:06

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Линия обрыва у реки Муррей

Фото: Flinders University

Находка меняет представления о заселении одного из континентов Земли.

В Австралии обнаружили самую древнюю стоянку аборигенов — люди жили здесь примерно двадцать девять тысяч лет назад. Об археологической находке, которая меняет представления об истории заселения Австралии, пишет издание Australian Archaeology (перевод - lenta.ua).

По словам Крейга Уэстелла, археолога из Университета Флиндерса и одного из авторов исследования, древнейшая стоянка австралийских аборигенов была обнаружена в районе реки Мюррей, что на юге континента. Ранее считалось, что люди заселили эту территорию семь тысяч лет назад, однако открытие показало, что территория была обитаемой гораздо раньше.

"Мы произвели радиоуглеродный анализ для пластов геологических пород, которые появились на юге континента до последнего наступления ледников. И оказалось, что аборигены жили здесь на двадцать две тысячи лет раньше, чем считалось до сих пор", — отметил исследователь.

Первые люди попали в Австралию около пятидесяти тысяч лет назад — в те далекие времена уровень Мирового океана был несколько ниже, чем сегодня, поэтому люди свободно попали не только в Австралию, но и на Зондские острова и в Новую Гвинею, передвигаясь по мелководью или суше. Затем, когда период оледенения завершился, эти люди оказались в изоляции. Новое открытие показывает, что аборигены Австралии распространялись по континенту намного более стремительно, чем предполагалось.