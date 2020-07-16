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Мингорисполком: Красный костел — это государственная собственность

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  • 16.07.2020, 15:38
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Мингорисполком: Красный костел — это государственная собственность
Фото: vetliva

Власти хотят забрать храм у верующих?

Мингорисполком прокомментировал информацию о том, что Красному костелу выставили неподъемные денежные требования. Напомним, государство ввело дополнительный налог на землю в размере 13 000 рублей в месяц. Власти заявили, что Красный костел являются собственностью государства, а денежные требования являются законными:

- Что касается выставленных приходу платежей, то, согласно действующему законодательству, организация, которой передано в безвозмездное пользование государственное имущество, обязана возмещать расходы по земельному налогу, налогу на недвижимость, а также по начисленной амортизации. На этом основании приходу и начисляются ежемесячные платежи в сумме 14,3 тыс. рублей. С июня прошлого года начисления не оплачиваются, задолженность составляет более 166 тыс. рублей.

Представитель Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько сообщил, что счета, выставленные приходу Красного костела, стали неожиданностью. С другими костелами такого до сих пор не было.


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