ЕС решил не открывать границы для белорусов еще минимум две недели
- 16.07.2020, 19:16
Список в ЕС пересматривают каждые две недели.
Совет Европейского Союза обновил перечень "безопасных" стран извне Шенгенской зоны, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Беларуси в нем не оказалось.
Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте Совета ЕС, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.
В случае с Поднебесной – при условии взаимной отмены ограничений.
При этом ни одной новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять, но из списка исключили Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.
Список будут пересматривать каждые две недели и будут менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.