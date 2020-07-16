ЕС решил не открывать границы для белорусов еще минимум две недели 16.07.2020, 19:16

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Список в ЕС пересматривают каждые две недели.

Совет Европейского Союза обновил перечень "безопасных" стран извне Шенгенской зоны, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Беларуси в нем не оказалось.

Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте Совета ЕС, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.

В случае с Поднебесной – при условии взаимной отмены ограничений.

При этом ни одной новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять, но из списка исключили Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.

Список будут пересматривать каждые две недели и будут менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.