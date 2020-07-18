Версия с рынком в Ухане не подтвердилась: в COVID-19 нашли интересную деталь 6 18.07.2020, 9:26

7,931

Расследование ВВС.

Ученые выяснили, что из пяти подтвержденных первых случаев заражения коронавирусом в Китае только один можно связать с рынком в Ухане.

Об этом говорится в материале ВВС. Сообщается, что, вероятно, другие четверо подцепили инфекцию в других местах. Возможно, даже в разных.

"Так или иначе главная версия ученых о происхождении вируса не подтвердилась. След, который вывел на рынок, оказался ошибочным", – говорится в материале.

"Проблема с COVID-19 состоит именно в том, что мы до сих пор так и не нашли в организме ни одного животного такую версию SARS-CoV-2, которая позволяла предположить, что люди заразились этим вирусом от животных. Пока, наоборот, все животные, у которых обнаружили SARS-CoV-2, получили его от людей", – рассказала профессор Института Броуда, общего центра генетических исследований Гарварда и MIT Алина Чан.

В материале отмечается, что судя по всему, на рынке в Ухане произошел лишь первый случай массового заражения новым вирусом. Остается загадкой, как он туда попал и где и как долго скрывался.

Кроме того, ученые из Университетского колледжа Лондона подсчитали: чтобы геномы SARS-CoV-2 и его ближайшего родственника RATG13 разошлись от общего предка на несовпадающие 4% путем мутаций, понадобилось бы примерно 50 лет эволюции.

По мнению ученых, это маловероятно. Скорее всего, новый коронавирус получил часть своего генома, обменявшись фрагментами РНК с другим вирусом в организме какого-то промежуточного носителя.