Хабаровск — во власти протестующих 2 18.07.2020, 12:36

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ФОТО: ДМИТРИЙ МОРГУЛИС/ТАСС

Тысячи людей заполнили улицы города.

Массовая протестная акция в поддержку арестованного оппозиционного губернатора Сергея Фургала проходит в центре Хабаровска, сообщает Би-би-си.

Протестующие начали собираться на площади перед зданием правительства края в 12 часов по местному времени. "Свободу!", "Фургал - наш выбор!", "Я, мы, он, она - за Фургала вся страна", - скандировали они.

Затем толпа двинулась по улице Карла Маркса, продолжая скандировать лозунги в поддержку губернатора и требуя, чтобы суд над ним был честным и прошел в Хабаровске. Колонна растянулась на сотни метров, люди продолжали прибывать.

Проезжающие мимо автомобилисты поддерживали митингующих гудками клаксонов.

"Точных цифр нет, но, по ощущениям, людей очень много", - передает корреспондент Би-би-си Петр Козлов.

Мэрия Хабаровска сообщила, что в субботних акциях протеста приняли участие около 10 тыс. человек, однако местные жители говорили, что по их оценкам демонстрантов было даже больше, чем в минувшую субботу, когда на улицы вышли около 30 тыс. горожан.

Пройдя шествием по улицам города, протестующие вернулись на площадь к зданию краевого правительства. Там прошел митинг, люди требовали, чтобы к ним вышел мэр Хабаровска, представитель "Единой России" Сергей Кравчук. Изредка звучали и призывы к отставке Владимира Путина, но основной акцент митингующие делали на освобождении Фургала.

К середине дня большая часть демонстрантов разошлась, однако возле здания правительства остается группа людей, которые скандируют лозунги.

На акцию солидарности с хабаровчанами вышли и жители Приморского края. Как передает Интерфакс, митингующие собрались на центральной площади во Владивостоке. Участники акции стояли с плакатами в поддержку жителей соседнего региона и арестованного губернатора.

После стихийного митинга люди пошли шествием по улице, проезжающие мимо автомобилисты поддерживали их сигналами.

Фургал был задержан в четверг, 9 июля, по обвинению в организации убийств 15 лет назад, вывезен в Москву и заключен в СИЗО. Вину он не признает. Уже через два дня после его задержания в Хабаровске начались массовые акции протеста, в минувшую субботу на стихийный митинг вышли около 30 тысяч человек.

Несмотря на то, что власти не согласовали ни одной из акций, протесты продолжались всю неделю. Полиция до сих пор не пыталась разогнать митингующих.