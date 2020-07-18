Ученые дали прогноз по численности населения Земли через 80 лет 2 18.07.2020, 14:07

3,358

Она не будет расти постоянно.

Численность населения Земли не будет расти постоянно — говорится в исследовании, которое опубликовала международная группа ученых, попытавшаяся спрогнозировать, сколько людей на планете будет к началу двадцать второго века, пишет lenta.ua.

Согласно представленному прогнозу, численность мирового населения достигнет максимального значения к 2064 году — на Земле к этому времени будет 9.7 миллиардов человек. Затем, к 2100 году, число людей на планете несколько снизится — до 8.8 млрд. То есть, к началу XXII века на планете будет на два миллиарда меньше людей, чем в прогнозе Организации Объединенных Наций.

Прогнозируемое снижение рождаемости объясняется растущей доступностью эффективных контрацептивов, а также более качественным образованием, которое сегодня получают девочки и женщины. К 2100 году, как подсчитали ученые, лидерами по количеству населения будут Индия, Нигерия, КНР, США и Пакистан. При этом, население Китая сократится почти на 50 процентов. Другие страны, которым угрожает серьезное сокращение населения — Япония, Италия, Испания и Таиланд.

Кроме изменений в численности населения, в мире произойдут изменения в его структуре. Например, к концу века на планете будет 2.37 млрд человек старше 65 лет, а также 1.7 млрд молодых людей до 20 лет. Но главное — мировое население не будет расти постоянно, то есть, соответствующие опасения не подтверждаются.