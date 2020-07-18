Названа дата возвращения Crew Dragon на Землю 18.07.2020, 18:24

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Но на эту дату могут повлиять погодные условия.

Космический корабль SpaceX Crew Dragon и его экипаж вернется на Землю предварительно 2 августа. На эту дату могут повлиять погодные условия.

Об этом глава Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн сообщил в Twitter.

"По плану 1 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном на борту отсоединится от Международной космической станции и направится к планете Земля. Приземление запланировано на 2 августа", - заявил Брайденстайн.

Он уточнил, что на фактическую дату возвращения корабля могут повлиять погодные условия.