Пора, Саша, собирайся 19.07.2020, 15:21

Ты устал и едва ходишь.

Нас больше 9 миллионов - тех кто думают и верят в перемены. Еще сильнее мы желаем их и приложим максимум сил для достижения цели, пишет в письме телеграм-каналу "Баста!" читатель.

"Саша, ты же нас слышишь, - пишет читатель. - Ты не можешь нас не слышать. Саша, ты нас видишь. Ты не можешь нас не видеть. Тебе очень страшно, это чувство снова появилось, и оно нарастает. Ты стар, ты устал от убийств, воровства и репрессий. Да, все твои действия за 26 лет именно так называются.

Мы тебя слышим. Твои слова - это бред, бред сумасшедшего. Мы тебя видим. Ты - старик, ты устал, ты едва ходишь. Твои доктора обкололи тебя препаратами для 10 минутной картинки.

Саша, давят на тебя и мешают тебе ходить твои покойники, ты их помнишь всех по именам. И мы их помним. Время пришло, Саша. Пора. Соберись. Сделай правильно, как твой кумир - Гитлер. Немного препарата себе. И все, никакой боли, никакой Гааги. Только пекло, Саша. Ты знаешь, что только там осталось тебе место.

Нас больше 9 миллионов - тех кто думают и верят в перемены. Еще сильнее мы желаем их и приложим максимум сил для достижения цели. Саша, 9 миллионов людей знают, что ты Саша 3%, но это еще не все. Будь уверен, что все мы и твое ближайшее окружение желают твоей ближайшей кончины. А это очень тяжелая энергия. Она тоже работает на нас и тебя погубит. Саша, ты не успеешь насладиться украденными миллиардами, все бесполезно. Ты видишь, ты слышишь. Саша, пора осознать и принять, что время твое прошло. Саша пора бежать из нашей страны, не твоей.

Беги, Саша, беги!"

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