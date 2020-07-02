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Время действовать

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  • Наталья Радина
  • 2.07.2020, 14:55
  • 9,799
Время действовать

Лукашенко — отыгранная карта.

Нет у него шансов остаться у власти. Вопрос сейчас в другом — уйдет он в ближайший месяц, или после того позорища, который он называет «выборами». И разница здесь не только во времени, но и в том, во что обойдутся лишние месяцы нахождения сумасшедшего узурпатора у власти.

Очевидно, что Лукашенко в страхе и в состоянии обострившейся паранойи продолжит репрессии, и они коснутся уже не только кандидатов в президенты и лидеров оппозиции — он начнет мстить тем бизнесменам, предпринимателям, менеджерам, чиновникам и представителям творческой интеллигенции, которые сегодня в массовом порядке выступили против него.

Если мы хотим выжить - диктатора нужно убирать как можно скорее. Для этого нужно прекратить тратить время на бессмысленное бодание с системой в виде написания жалоб во всевозможные инстанции. С сожалением наблюдаю, как сегодня этой чепухой вместо реальной борьбы за своего лидера увлекся штаб Виктора Бабарико.

Вся эта писанина - пустая трата времени и элементарный слив протестного потенциала. Не тратьте энергию и силы на бюрократию - вы ее не парализуете, она живет за счет бесконечного круговорота жалоб. Хотим мы этого или не хотим, но нет иного пути от диктаторского режима к демократическому строю, кроме как через уличную активность народа.

Помимо активности внутри страны чрезвычайно важна международная солидарность. Волна акций солидарности с борющейся Беларусью, которая прокатилась по планете, действительно впечатляет. Но сейчас необходимо перейти к конкретным политическим действиям. Необходимо требовать от правительств западных государств введения санкций против нелегитимного и преступного режима Лукашенко.

Аресты кандидатов в президенты, лидеров оппозиции и блогеров, пытки людей в тюрьмах, произвольные задержания граждан, блокировка независимых сайтов и цензура в СМИ — все это основания для введения как визовых ограничений против виновных в преступлениях белорусских чиновников, так и экономических санкций против всего режима.

Дорогие белорусы зарубежья, требуйте от правительств своих стран: прекращения политической поддержки режима Лукашенко и контактов высокого уровня; прекращения любой финансовой помощи государственным органам Беларуси; прекращения торговых отношений с белорусскими государственными предприятиями; максимального сокращения и ограничения банковских и финансовых операций с государственными контрагентами; принятия мер по замораживанию переговоров с Беларусью по интересующим власти вопросам; возобновления санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессиии и политические преследования.

Санкций засевшие во власти преступники боятся больше всего. Это их ахиллесова пята.

Поэтому давайте действовать вместе внутри страны и за рубежом: во имя спасения людей и Беларуси.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org


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