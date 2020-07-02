закрыть
2 июля 2020, четверг, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До +31 градуса будет в Беларуси 3 июля

1
  • 2.07.2020, 19:45
  • 1,621
До +31 градуса будет в Беларуси 3 июля
иллюстрационное Фото: gazeta.by

На большей части территории страны пройдут дожди.

В пятницу, 3 июля, в Беларуси будет облачно с прояснениями, сообщает Белгидромет.

На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах юго-восточной половины — сильные дожди с градом. В течение дня также во многих районах прогремят грозы.

Ветер ожидается неустойчивый умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха ночью составит +14... +20, днем — +20... +31.


популярное за неделю

Мнение

Время действовать
Время действовать Наталья Радина
Время Лукашенко заканчивается
Время Лукашенко заканчивается Владислав Иноземцев
Река истории может вычистить авгиевы конюшни
Река истории может вычистить авгиевы конюшни Виктор Шендерович
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича