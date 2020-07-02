До +31 градуса будет в Беларуси 3 июля 1 2.07.2020, 19:45

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иллюстрационное Фото: gazeta.by

На большей части территории страны пройдут дожди.

В пятницу, 3 июля, в Беларуси будет облачно с прояснениями, сообщает Белгидромет.

На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах юго-восточной половины — сильные дожди с градом. В течение дня также во многих районах прогремят грозы.

Ветер ожидается неустойчивый умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха ночью составит +14... +20, днем — +20... +31.