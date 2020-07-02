Казахстан первым в СНГ восстанавливает карантинные ограничения 2.07.2020, 21:32

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Фото: Павел Михеев / Reuters

Они начнут действовать с 5 июля.

Казахстан стал первой страной СНГ, вынужденной вернуться к противовирусным ограничениям. Они начнут действовать с 5 июля, продлятся 14 дней, а затем могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации, передает РБК.

Необходимость ужесточения объясняется резким ростом числа заболевших в стране. «С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в семь раз», — констатировал президент Касым-Жомарт Токаев 29 июня.

По данным на 2 июля, всего в стране подтверждено 42 574 случая заражения, 13 845 заболевших выздоровели. Последние данные об умерших публиковались 29 июня, тогда сообщалось о смерти 188 человек. Число новых инфицированных за сутки (на 2 июля) составило 1509.

Среди июльских ограничительных мер — приостановка пассажирского автобусного сообщения между регионами, запрет спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий; спортом можно будет заниматься только индивидуально, на открытом воздухе; по улицам разрешается ходить компанией не более трех человек. Вновь запрещена работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, религиозных объектов.

В некоторых областях ограничения будут еще усилены. Например, в Восточно-Казахстанской области (граничит с Россией и Китаем) за июнь количество больных коронавирусом выросло с 135 до 710 человек. По данным главного санитарного врача региона Марата Исмаилова, репродуктивное число вируса (количество вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком) в области — больше 1,29. Поскольку «только ограничительными мерами можно сдержать распространение коронавирусной инфекции», как сообщил глава области Даниал Ахметов, выходные дни будут объявлены «глухим сезоном» — по области будет прекращено движение общественного транспорта, а в целом продолжит действовать принцип передвижения на личном автотранспорте, разрешающий в определенные дни движение только машин с четными или нечетными номерами.