В центре Гомеля на пути кортежа Лукашенко обрушилась цветочная композиция 41 21.07.2020, 14:59

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Видеофакт.

Как сообщил очевидец, композиция располагалась на пути кортежа Лукашенко, который приехал сегодня в Гомель. Судя по всему, ветер повалил конструкцию в то время, когда Лукашенко проезжал мимо.

«Вся красота рухнула в момент, когда проезжал человек ради которого она ставилась», — написал читатель «Сильных новостей».

Чуть позже такой же инцидент произошел и возле новой поликлиники на улице Мазурова. После выступления Лукашенко сильный ветер опрокинул цветник с петуньями. Лукашенко к этому моменту успел зайти в здание поликлиники, сообщает ЧП Гомель.