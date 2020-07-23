Сегодня - встреча со Светланой Тихановской в Борисове 23.07.2020, 9:51

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СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ

ФОТО: GETTY IMAGES

Митинг с участием кандидата в президенты начнется в 19.00.

Сегодня, 23 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская посетит Борисов. В 19 часов там пройдет митинг на площадке возле универмага "Веста-Борисов" по улице Гагарина, сообщает euroradio.fm.

24 июля Тихановская будет в Глубоком. В 13:30 там начнется митинг на площадке возле супермаркета "Белмаркет" по улице Ленина.

В тот же день в 16:30 кандидат в президенты встретится с жителями Новополоцка — у входа в городской парк культуры и отдыха по улице Парковой.

В 19 часов в пятницу митинг запланирован в Витебске в Парке культуры и отдыха железнодорожников.