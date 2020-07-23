Чиновники под разными предлогами отказались быть доверенными лицами Лукашенко 10 23.07.2020, 11:09

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Идет тихий саботаж?

Об этом Telegram-каналу «Баста!» сообщили несколько источников.

«Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Мы очень долго формировали эти списки», - заявил Лукашенко. На самом, деле, это ложь. Пофамильно называть не буду, но многие высокопоставленные чиновники отказались быть его доверенными лицами», - написал сотрудник Витебского облисполкома.

«Губернаторов» не включали в списки доверенных лиц Лукашенко по одной причине - он им не доверяет, но боится менять в самый ответственный момент. Вчера был очень серьезный разговор Кочановой с Соловьем и Чесноком [председатель Гомельского облисполкома и его заместитель]. Главная тема - провал встречи с открытием поликлиники, мало людей собрали.

Также звучал вопрос: почему вы отказались быть доверенным лицом Лукашенко. Именно по этой причине - тихого саботажа чиновниками Гомельщины предвыборных мероприятий, штаб Лукашенко запланировал проведение в области большого количества встреч», - сообщил Telegram-каналу источник в Гомельском облисполкоме.

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