Как белорусская пловчиха в 17 лет ставит рекорды страны 23.07.2020, 22:19

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Анастасия Шкурдай

Анастасия Шкурдай – главная надежда белорусского плавания.

Про светловолосую брестчанку заговорили еще на детских стартах, а в 14 Анастасия Шкурдай уже стала мастером спорта международного класса. И продолжает стремительно прогрессировать. Год назад взяла золото на чемпионате Европы на короткой воде, а буквально на днях установила два новых рекорда Беларуси на Кубке страны – стометровку на спине преодолела за 59,08, а сто метров баттерфляй впервые в истории белорусского плавания прошла быстрее 57 секунд. Такой показатель соответствуют прошлогоднему четвертому месту чемпионата мира. И это притом, что спортсменка последние полгода из-за пандемии тренировалась исключительно на белорусской воде – без заграничных сборов и соревнований.

В интервью «Трибуне» 17-летняя спортсменка рассказала о своих последних рекордах (говорит, пока ничего крутого), о тренировочном дне (бассейн, штанга, батут и всего один выходной), о питании, Ремарке и интересе парней.

– Настя, ты только отстрелялась на Кубке Беларуси, установив сразу два рекорда страны. Какие впечатления от стартов и как к ним готовилась?

– Эти соревнования были важны для меня, потому что за последние полгода мы ни разу не стартовали: турниров не было, Олимпиаду перенесли... Какое-то время мы даже работали в одноразовом режиме и думали, что введут самоизоляцию. Но мой тренер Ольга Яковлевна Ясенович решила, что проделанную до этого работу, скажем так, выбросить в мусорку нельзя, и что тренироваться стоит усерднее, чем до пандемии, так как за это время можно прибавить в сравнении с другими спортсменами, у которых даже нет возможности сходить в бассейн. Альтернатива соревнованиям была найдена в тренировках и проспортовках – контрольных стартах в нашем бассейне в Бресте. Мы тренировались, тренировались, а через какое-то время стало известно, что пройдет Кубок Беларуси, и буквально за полтора месяца до начала мы начали еще более усиленно работать.

Что касается рекордов, то время действительно показано неплохое, оно достаточно быстрое. Результат на сотне на спине стал приятным шоком – все-таки на полторы секунды проплыла быстрее своего прежнего результата. Но что касается ста метров дельфином, то на этот результат (56,95 – Tribuna.com) работала давно, и когда выходила на старт, эти цифры крутились у меня в голове. Я рада, но, думаю, мы к этому шли уже давно.

– Это твое самое быстро время или на тренировках плаваешь еще быстрее?

– Нет, на проспортовках мы делали акцент на длинных дистанциях, плавали 800 метров кролем, 200 комплексом и 400 кролем, а основные дисциплины начали тренировать только за пару месяцев до соревнований. Так что на них быстрее я никогда не плавала.

– Твои показатели на Кубке Беларуси соответствуют четвертому и пятому месту последнего чемпионата мира – результат очень хороший. Нет огорчения, что перенесли Олимпиаду, где, возможно, могла бы развить успех?

– Обиды и грусти точно нет никакой, потому что этот год [до Олимпиады] для меня может стать еще более плодотворным. Мой результат соответствует не золотым медалям, а только четвертому и пятому месту, поэтому радоваться пока нечему. Но стало понятно, в каком направлении нам нужно смотреть и работать.

– А нет ощущения, что проплыла с заделом, и время можешь улучшить?

– Думаю, результат можно всегда улучшить, тем более на ста метрах баттерфляем было допущено несколько ошибок, и если их убрать, то… Но стараюсь меньше о таком говорить и больше делать в плане результата. Нужно в следующий раз стать на дорожку, проплыть, и тогда уже можно будет о чем-то рассуждать.

фото: by.tribuna.com

– У тебя только закончился сезон. Насколько тяжелым он вышел?

– Сезон получился тяжелым в том плане, что было много тренировок, но не было много соревнований. Понимаю, соревнования – это трудно, но это хотя бы смена обстановки, а плавание на протяжении полугода без соревнований превращается в рутину. А что касается отдыха, то я уже восстановилась. Осталось только головой отдохнуть.

– Какие планы на ближайшее время?

– Сейчас у меня небольшой отпуск. Отдохну пару недель, а потом мы поедем на юг России, где несколько недель поработаю в тренировочном лагере. После этого, возможно, в Австралии пройдут соревнования в рамках коммерческой Международной плавательной лиги, в которой хотелось бы поучаствовать, но вопрос с этими соревнованиями пока не решен.

– А каникулы чем заполнишь?

– Буду встречаться с друзьями. Возможно, к родственникам в Барановичи съезжу. Вот, утром с родителями была на рыбалке. Ездили на разведку на один из водоемов возле Беловежской пущи, и я достала зеркального карпа.

– Большого?

– Маленького, меньше килограмма. Рыбачить мне нравится, но выбраться удается редко. Во время сезона у меня один выходной в воскресенье, и просто не могу позволить себе потратить его на то, чтобы встать в четыре утра и поехать куда-то на водоем. Это единственный день для восстановления, мне нужно отдохнуть от проделанной работы и подготовиться к новой. Так что рыбачу только тогда, когда много свободного времени.

*

– Ты рассказывала, что у тебя достаточно спортивная семья, но в плавание привела бабушка. А твои родители чем занимались?

– Папа занимался многими видами, в том числе плаванием, но всего лишь пару месяцев. Кроме того он проявил себя довольно успешно в боевых искусствах, в кикбоксинге, но раньше были такие непростые времена, что в спорте трудно было остаться, и его интересы, скажем так, поменялись. Сейчас он индивидуальный предприниматель, прокладывает оптоволокно для интернета.

А мама у нас более творческий человек. Знаю, что ей танцы нравились. Она окончила музыкальную школу, была отличницей и очень хорошо играла на пианино.

– Кто из родителей тебе дал толчок к занятию спортом?

– Я случайно попала в бассейн – бабушка привела. Никто мне никогда не говорил идти на какую-то секцию, и никто меня туда не записывал. Просто меня тренер заметил – и все. И бабушке Рене, которая с самого детства водила в бассейн, когда еще сама на троллейбусе не ездила, нужно сказать большое спасибо. Меня нужно было отвезти, привезти, помочь шапочку надеть. Так что она много вложила в меня. Благодаря бабушке я и попала в спорт.

– Интересно, как бабушка решила тебя отвести в бассейн?

– Если хотите, расскажу, как это было. Я как-то пришла после школы домой, а тут позвонила бабушка маме и сказала: «Лера, я возьму Настю в бассейн». Я согласилась, и мы пошли в ФОК, расположенный недалеко от улицы Орловской. Как-то побарахталась по-собачьи в бассейне, и к нам подошла Виктория Евгеньевна Астахова, работающая сейчас в ЦОРе. Она начала со мной разговаривать, предложила прийти в секцию, сказала, что занятия будут бесплатными. Согласилась, и с тех пор тренируюсь у Ольги Яковлевны Ясенович.

фото: by.tribuna.com

– Слышал, что якобы спорт тебе был противопоказан по состоянию здоровья. Это правда?

– Нет, каких-то серьезных болезней у меня не было. Просто часто случались простуды, но плавание, наоборот, способствовало тому, чтобы болезнь прекратилась. Можно сказать, вода меня вылечила.

– Плавание сразу сильно увлекло?

– Всех тонкостей не помню, но мне было интересно. У меня спрашивают: «Как ты ходила на тренировки? Как осталась в плавании?» А я как пошла с первого дня, так и продолжила. Возможно, это от тренера зависит, который настолько увлек. У нас вся группа, которая на данный момент плавает со мной, всегда ходила на тренировки исправно и никто никогда занятия не прогуливал. По собственному желанию я ни одной тренировки не пропустила.

– Хотя родители тебя иногда даже уговаривали не идти…

– Была зима, а тренировка начиналась в достаточно раннее время – в 6:50 или в 7:30. Я проснулась, и даже услышала, как на улице завывает ветер – метель. Холодно. Мама проснулась, встала и говорит: «Настя, не иди сегодня на тренировку. На улице так холодно». Не знаю, меня так это возмутило, что я сказала: «Мама, не говорит так больше. Мне надо идти». Оделась и пошла на троллейбус. Понимаю, что каждому тяжело утром встать, особенно ребенку, пойти чем-то заниматься, и когда тебе говорят, что можешь не идти, то появляется соблазн, ведь тебе ничего не будет, раз родители так говорят. В итоге договорились с мамой, что больше так она мне говорить не будет. И все.

– Другие интересы у тебя были в детстве?

– Нет. Только плавание, плавание и школа.

– Как ты училась?

– Я больше любила языки и литературу. Была хорошисткой. По литературе балл был повыше, по математике -- пониже. Мне точные науки давались сложно, потому что нужно было сидеть на уроке, вникать, о чем идет речь, и не упускать материал, ведь позже не наверстаешь. А я из-за соревнований пропускала уроки и по возвращении ничего уже не понимала.

– Получается, девчачьи интересы и прогулки прошли мимо тебя?

– Я росла с братом и в каких-то девчачьих прогулках никогда не нуждалась, и у меня их не было. И я никогда не думала о том, что мне не хватает встреч с друзьями. Так как-то сложилось. Это [детское] время пролетело очень быстро, и мне даже сложно проанализировать, почему, к примеру, не бросила плавание. Повторюсь, никто меня не заставлял заниматься, и я сама ходила на троллейбус, ездила на тренировки, приходила всегда вовремя, потому что опаздывать было нельзя. За это могли ругать, а это очень неприятно. Все-таки речь идет о дисциплине. Ее нарушать нельзя.

– Ольга Ясенович – очень строгий тренер?

– Справедливая. Если что-то сделал не так, можешь получить. По делу. Спортсменов нужно держать в определенных рамках, чтобы была дисциплина. Она у нас на первом месте. Если нет дисциплины, то нет работы.

– Что она точно не простит молодым спортсменам?

– Неправильный образ жизни. Сигареты и алкоголь – сразу конец. Я помню, как она нам однажды сказала: «Если я хоть один раз от кого-то узнаю, что вы где-то курите или пьете, то сразу пойдете вон». Но у нас такое даже не обсуждается. Это просто негласное правило, которое знают все.

– Как она относится к активности в мобильных телефонах и посиделкам в соцсетях?

– Немножко негативно, если это сказывается на тренировочном процессе. Если ты поздно ночью сидишь в социальных сетях, соответственно, ты меньше времени уделяешь сну, больше – телефону. Так что она ничего хорошего на этот счет не скажет.

– Никто не было желания перестать ходить на тренировки?

– Перестать ходить на тренировки… Нет, такого точно никогда не было. Ольга Владимировна тренирует меня уже десять лет, и, естественно, как в любой семье, в любом коллективе могут возникать какие-то споры. Тем более мы с ней две личности, возможно, с непростым характером. Конечно, трудности бывали, но мы продолжаем работать дальше.

фото: by.tribuna.com

*

– Кто в детстве был твоей любимой пловчихой?

– На то время точно Александра Герасименя.

– И как проявлялась твоя болельщицкая любовь к ней?

– Расскажу историю. Она как-то приезжала к нам в Брест. У нас были эстафеты, и в зависимости от мест она вручала команде подарки. Мы проплыли третьими, и она подарила нам то ли киндеры, то ли чупа-чупсы, а потом раздала всем автографы. И то был единственный автограф, который у нее взяла.

Когда видела Александру, испытывала восхищение. Понимала, чего достиг этот человек, чувствовала уважение. Мне хотелось равняться на нее. В белорусском плавании не так много звезд. Но такие люди, как она, доказывают, что все возможно, и мы ничуть не хуже. Белорусы тоже могут успешно плавать на международной арене, и показывать не менее достойные результаты, нежели звезды из Америки или Швеции.

– Твоя карьера развивается стремительно. Ты успеваешь осознавать, что происходит при таком бешеном ритме?

– Конечно, успеваю все понять. Я в спорте с самого детства, и то, что происходит, не является для меня потрясением. Все равно мы идем к каждому результату достаточно планомерно, и медали не падают на нас с небес. Мы все с тренером планируем, рассчитываем и примерно знаем, на что я готова. Все идет своим чередом.

– Когда сама стала осознавать, что готова показывать крутой результат на фоне других спортсменов?

– На самом деле крутой результат я еще не показывала. Ну, разве что последние соревнования получились успешными, и я действительно проплыла с неплохим временем. Не считаю, что раньше показывала что-то феноменальное.

– А как же золото на чемпионате Европы на короткой воде в 2019-м?

– Согласна. Этот результат меня тоже порадовал. Но это все, по большому счету, только начало. Ведь юниорские показатели на чемпионатах мира в абсолютном возрасте веса практически не имеют. И если ты хочешь выиграть чемпионат мира, то сто метров баттерфляем нужно плыть быстрее, чем за 55 секунд. А если плывешь 59, то подобный результат не светит.

– Ты ведь для многих в Глазго стала своего рода темной лошадкой. Для тебя тот успех стал неожиданностью?

– Однозначно. Думаю, он стал неожиданностью не только для меня, но и для остальных. Выйдя в финал стометровки баттерфляем, в моих мечтах была бронзовая медаль. И то, я лишь мечтала о ней. Девушки, которые участвовали со мной в заплыве, считаю, не ожидали такого выступления от меня. Думаю, все ставили на итальянку Елену Ди Лиддо, а на меня – постольку-поскольку. Но мне удалось проплыть по своему лучшему времени и завоевать золото.

– Ты одна из немногих пловчих в Беларуси, к кому приковано солидное внимание. Как тебе, еще совсем молодой девушке, с этим живется?

– Честно скажу, отношусь к этому совершенно спокойно. Мне очень хочется радовать наших болельщиков, но ведь никто не знает, что происходит в тренировочном процессе. Доказывать хочется что-то только самой себе.

Что касается внимания, я к нему привыкла. Может быть, это звучит высокомерно, но неплохие результаты показываю с самого юниорского возраста, когда мне было 11 или 12 лет. Так что привыкла к вниманию с детства, для меня это нормально. Просто чувствую ответственность в том плане, что подаю пример, должна всегда держать планку, уровень, показывать новому поколению юниоров, что действительно возможно все. Хочется их как-то подбодрить своими результатами, чтобы ребята к ним также стремились.

фото: by.tribuna.com

– Герасименя завершила карьеру в прошлом году, но тебе удалось с ней поплавать и даже переиграть на турнире в бассейне «Трактор» в 2017-м на 50 метрах на спине. Мечтала победить кумира детства?

– У меня была мечта проплыть с ней вместе в эстафете. Если бы она не завершила карьеру, у нас могло бы получиться что-то очень крутое. А победить ее я не стремилась. Мне больше хотелось с ней познакомиться и узнать в личном общении.

– Что испытывала после того заплыва?

– Не радовалась, что победила Александру. Понимала, что в тот момент она находилась не в лучшей форме, и я даже испытывала какое-то смущение. Не считаю это победой, может, мне даже этого и не хотелось. Мне кажется, это не то достижение, к которому стоит стремиться.

– Когда вам удалось пообщаться друг с другом?

– Особо не пообщались и не могу сказать, что мы хорошо знакомы лично. Виделись как-то на соревнованиях уже после того, как закончилась ее карьера. И я помню, что после серебра в Ницце на турнире FFN Golden Tour Camille Muffat Александра как-то подошла ко мне и поздравила с медалью. По ней видно, что она очень солнечный, хороший и добрый человек.

– Расскажи, как мотивируешь себя на новые свершения?

– Моя мотивация следующая: мне просто очень интересно. Интересно достичь максимума в результатах, который только возможен в плавании. Я его не достигла, но к этому иду и продолжаю заниматься своим делом.

– Если не ошибаюсь, у тебя уже подписано соглашение с производителем экипировки для плавания Mad Wave. Тебе 17, а ты уже являешься лицом компании. Как это стало возможно?

– С Mad Wave у меня есть договоренность о неразглашении деталей нашего сотрудничества. Могу лишь сказать, что являюсь амбассадором этой компании и выступаю в ее экипировке. Все началось достаточно давно – с юниорских соревнований Mad Wave Challenge, которые проводятся преимущественно в России, хотя Брест их тоже принимал. Я завоевывала там всевозможные награды, и Mad Wave уже тогда предложил стать амбассадором. Потом был перерыв, но в начале этого года ко мне вновь обратились из компании, и я опять начала сотрудничать с ними.

*

– Давай поговорим о тренировках. Из чего состоит твой обычный спортивный день?

– Просыпаюсь рано и иду на утреннее занятие. Сначала у нас разминка на бортике, небольшая общефизическая подготовка, а потом тренировка на воде. Затем обед, сон, потом следует силовая тренировка в зале на все группы мышц, позже – вечерняя тренировка на воде, заминка и все. Дальше ужин и сон. Вот день и закончился. В среднем ежедневно в воде провожу часа четыре, а вместе со всеми остальными занятиями тренируюсь порядка семи часов в день.

– Из чего у пловца состоит тренировка в зале?

– Может быть несколько видов тренировок: это фитнес, силовая работа с железом, тренировка на растяжку и раз в неделю у нас занятие в батутном зале, где мы выполняем различные упражнения, заимствованные у гимнастов и батутистов.

– Какие упражнения тебе нравятся больше всего и наоборот?

– Больше всего не люблю рутину, когда постоянно выполняешь одно и то же. Есть такие периоды, когда нужно проводить одинаковую силовую работу и потом повторять ее. Жим лежа, приседания, становая тяга, различные подтягивания, прыжки и выпрыгивания с мячами. Это очень сильно надоедает, хочется чего-то нового.

– И как ты эту монотонность и рутину разбиваешь?

– Просто стараюсь это принять как часть моей работы. И у нас такой род деятельности, что чего-то приятного и веселого мало. Понимаю, что подобная работа неизбежна, и ее нужно выполнять.

– Сколько штангу жмешь?

– Не очень много. В среднем 35-40 килограммов. Нам просто нужно сделать три подхода по восемь раз.

– А подтягиваешься?

– Делаю не максимальное количество подтягиваний, а сериями. К примеру, три серии по пять раз. Подтягивания являются частью круга упражнений, куда еще входят приседания и отжимания. Пять присел, отжался, подтянулся – и вновь повторяешь.

– И как ты себя чувствуешь после такой энергозатратной работы?

– Устаю, конечно, но у меня нет права любить или не любить эту работу. Ее просто нужно сделать. Хочешь спать? Иди. Но пока ты будешь спать, кто-то другой продолжит работу. Поспать и ночью можно.

фото: by.tribuna.com

– Сколько времени уходит на то, чтобы ты восстановилась после соревнований? Что обычно после них ощущаешь?

– Конечно, все силы остаются в бассейне. Пять дней стартов, когда каждый день соревнуешься – это нелегко, силы к концу иссякают. Но, думаю, все зависит от того, насколько успешно ты прошел старт. Если закончил на мажорной ноте, то и восстановление пройдет веселее – про какую-то усталость ты очень быстро забудешь. А если сезон или соревнования завершены неудачно, придется не только физически восстанавливаться, но и психологически. Поэтому у всех по-разному. У меня сейчас тело восстановлено, отдыхаю психологически, настраиваясь на новый сезон.

– Твоя мама как-то рассказывала, что ты даже в свободное время от тренировок работала дома дополнительно с эластичными резинками.

– Это было в младшем возрасте. Возможно, тогда мне не хватало нагрузки, а сейчас подобным я уже не занимаюсь. Мне хватает того, что тренер дает во время занятий, и чем-то дополнительно заниматься не вижу смысла. Все-таки в свободное время от тренировок нужно хорошо восстанавливаться.

– Кроме тренировочного процесса нужно соблюдать правильный режим питания. Что входит в твой рацион?

– Завтракаю кашей, к примеру, с авокадо или рыбой. Во время тренировки питаюсь изотониками и специальными гелями для поддержания баланса углеводов, чтобы мышцы не сгорали. Или ем что-то другое углеводное. Обедаю без супа. В основном рисом с мясом и каким-нибудь салатом. Ужин похож на обед: мясо, рыба, гречка… Диетолога у меня нет, я соблюдаю обычные каноны здорового питания. Стараюсь соблюдать калораж, не переедать. Обхожусь без чипсов, «колы» или «фанты». Мне этого не хочется, и я даже про такую еду уже не вспоминаю.

– Стараешься потреблять продукты с невысоким содержанием калорий?

– У нас больших ограничений по калоражу нет, и если захочу, могу позволить себе немного сладкого. Ну, например, какой-нибудь сырок или ягоды. Сейчас лето, и я с удовольствием ем малину, клубнику и черешню. Булочки? Ну, как-нибудь могу съесть одну в первой половине дня, но, естественно, это не может происходить ежедневно.

– С бутылкой «колы», гамбургером или пиццей тебя увидеть невозможно?

– Могу в выходной день и на пиццу сходить, но «колу» стараюсь от себя отодвигать. Вот этот напиток на вес действительно влияет негативно.

– Тренер следит за твоим рационом?

– Нет, у нас все по договоренности, но, конечно, если она увидит с бутылкой «фанты» в руках, то будет конец. Очень расстроится. Нам это ни в коем случае нельзя.

фото: by.tribuna.com

*

– С теми же велосипедистами частенько на соревнованиях и сборах происходят какие-то приключения. То поезд дорогу перегородит, то свиньи под колеса выйдут. А что может неожиданного произойти в бассейне?

– У нас, наверное, не все так весело. Самое неприятное, что может произойти у пловца, – забытый купальник или потерянные очки, шапочка. В таком случае будет просто не в чем плыть.

– И что, кто-нибудь забывал купальник?

– Да я сама такая! К примеру, могла забыть разминочный или стартовый купальник. Приходилось как-то выкручиваться.

– Вспомнишь свой косяк из взрослый карьеры?

– Я выступала как-то в Люксембурге на коммерческих соревнованиях. Выхожу на старт, смотрю, а на моей дорожке стоит шведка Сара Шестрем. Ничего не поняла, подумала: «Это же мой заплыв, что она тут делает?» А потом поднимаю глаза на табло, вижу свою фамилию, и до меня доходит, что мой заплыв уже начался. Пришлось сухой пойти назад и переодеваться, потому что «проспала».

– Как так?

– Стояла большая толпа. Спросила у кого-то, какой заплыв. Ответили, что шестой. Подумала: «А, ну хорошо. Мой следующий». Подхожу, а там уже восьмой плывут…

*

– Давай поговорим на другую тему. Интересно, как ты относишься к благотворительности?

– Только начинаю углубляться в эту тему, но отношусь к ней очень положительно. Перед моими глазами стоит пример Александры Герасимени, которая, как мне кажется, посвящает благотворительности едва ли не всю жизнь. Как ни посмотрю ее страницу в Инстаграме, так она постоянно участвует во всевозможных акциях. За это я ее очень уважаю, тоже к подобному стремлюсь, и хотела бы в будущем заниматься чем-то похожим – помогать людям, участвуя в различных акциях. Мне эта тема интересна.

– Ты уже участвовала в чем-то подобном?

– Если говорить о глобальных мероприятиях, то акция «100 гадзін з А1: Падтрымай TEAM BY!» для меня первая. А так я стараюсь опубликовать в Инстаграме какой-нибудь пост, чтобы привлечь внимание людей к проблеме. Обратить внимание на проблему других – для меня это, наверное, пока самый доступный способ поучаствовать в благотворительности. Пускай человек рубль отправит, но это уже может кому-то помочь приблизиться к выздоровлению.

– Расскажи, как ты согласилась поучаствовать в инициативе А1?

– На меня вышли через Ольгу Яковлевну, и хорошо, что она не оставила это предложение без внимания. Тренер сказала: «Настя, тут организуют очень хорошую акцию. Обрати на нее внимание, и было бы хорошо, чтобы ты в этом поучаствовала». Мне идея тоже понравилась, и я согласилась. Буквально через пару дней к нам подъехали организаторы, и мы начали сотрудничать. Поскольку у меня только недавно закончились соревнования, сочетать с ними участие в благотворительной акции было трудно, но в ближайшее время я к ней присоединюсь.

– Недавно велосипедист Евгений Королек признался, что готов выставить на благотворительный аукцион велосипед, на котором завоевал золото чемпионата мира. А какую вещь ты не против пожертвовать ради доброго дела?

– Наверное, свой гидрокостюм. Если бы это кого-то заинтересовало, то без проблем.

– Объясни человеку, который не в теме, чем крут гидрокостюм?

– Он надевается пловцами только на соревнованиях и помогает чуть-чуть подняться над водой и достичь максимальной скорости. Если говорить про цену, то один такой костюм обойдется в районе 500 долларов. И это притом, что его функционал ограничивается примерно десятью стартами. Конечно, его можно надевать хоть всю жизнь, пока он не порвется, но если говорить об эффективности, то она недолговечна.

– Какое у тебя есть пожелание для ребят, которые сейчас участвуют в акции?

– Желаю, чтобы каждый занимался благотворительностью и спортом только от души. Не нужно в чем-то переусердствовать, стоит всегда помнить о своем здоровье и делать все, отталкиваясь от своих сил и возможностей. Чтобы тебе было только в радость и удовольствие, а не во вред. Только в этом случае ты сможешь помочь и детям, и себе.

фото: by.tribuna.com

*

– Из-за постоянных тренировок времени свободного мало. Как ты стараешься его разнообразить, чтобы не было совсем скучно?

– Помогают друзья. Когда мы на зарубежном сборе, всегда найдется свободный день, чтобы посетить какой-нибудь парк, аквапарк или какое-нибудь интересное место, в котором еще не была. Мне, к примеру, очень понравилась Венеция и Большой каньон в Америке. Там очень красивые виды.

– У тебя есть неспортивное хобби?

– Читаю. Мне очень понравилась «Триумфальная арка» Ремарка. Замечательная история с красиво описанными отношениями между мужчиной и женщиной. Мне вообще нравится этот писатель, и я недавно еще прочитала его роман «Три товарища». Классная книга. Концовка, конечно, очень тяжелая и грустная, но, по моим ощущениям, она мне понравилась так же, как и «Триумфальная арка». Может, даже сильнее.

– Понятно, что о твоих спортивных мечтах говорить как-то банально. Ты, сто процентов, хочешь в будущем взять «золото» на Олимпиаде…

– Да.

– Но о чем ты мечтаешь вне спорта?

– Чтобы в будущем у меня была семья и дети. Мне бы этого хотелось. Ну а потом найти себя в еще какой-то сфере. Мне бы хотелось помогать спортсменам вывести наш спорт на другой уровень. На мой взгляд, в Беларуси далеко не все спортсмены понимают, что ничуть не хуже мировых звезд, людей, которые, к примеру, тренируются в Америке. Да, может, у нас где-то чуть хуже условия, но через свой пример, через пример Ильи Шимановича, Александры Герасимени хочется продемонстрировать, что надо стараться, стремиться, развиваться – и все получится. Донести до поколения, которое только приходит в бассейны, что на чемпионатах мира побеждают обычные люди. Нужно немножко менять свое сознание и идти к вершинам.

– Здорово! Кстати, мы затронули тему отношений. Мальчики сейчас не докучают вниманием?

– У меня с этим нет проблем. Если кто-то мешает, то я человеку говорю, что отвлекать меня, пожалуйста, не стоит. На все это времени у меня сейчас почти нет, и приоритеты расставлены по-другому. Все у меня успеется, и я по этому поводу не переживаю. Мальчики пускай подождут.