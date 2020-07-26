Витис Юрконис: Белорусы в силе выбрать свой путь и не быть заложниками одного человека 1 26.07.2020, 17:47

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Витис Юрконис

Фото: delfi

Народный креатив показывает большое разнообразие населения, которое жаждет перемен.

27 июля белорусы отметят 30 лет со дня провозглашения суверенитета от СССР. В этот день в Вильнюсе пройдет акция солидарности с белорусами «Балтийский путь». Политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис поговорил с Charter97.org о Беларуси, о предвыборной кампании 2020 и о свободе.

- 27 июля 1990 Беларусь объявила о суверенитете от СССР. Литва сделала это чуть раньше - 11 марта того же года. На ваш взгляд, если бы не авторитаризм Лукашенко, на какую из стран ЕС мог бы быть похожим уровень жизни в Беларуси спустя 30 лет выхода из СССР?

- Мне сложно сказать, на какую из стран ЕС могла бы быть похожа Беларусь. По размеру она больше похожа на Румынию, по количеству людей и отсутствию выхода к морю — на Чехию. Есть разные параметры и возможны были разные сценарии развития для Беларуси. Но самое главное, что граждане Беларуси из-за авторитаризма Лукашенко лишились возможности выбирать свой путь. Беларусь стала заложником его персональной власти, он постепенно избавился от политического плюрализма и разнообразности, уничтожил или сделал формальными институты власти и загнал независимые СМИ и гражданское общество практически в подполье.

Правитель Беларуси поставил себя на пьедестал «суверенитета и независимости», но фактически вся страна стала весьма уязвимой перед ним самим.

Ведь профессор Ландсбергис сам по себе ничего не смог бы сделать без поддержки тогдашнего Саюдиса и людей, стоявших у Сейма в то время. Граждане Беларуси являются основной опорой суверенитета страны. Более чем 30 лет спустя после «Балтийского пути» нам, соседям Беларуси, странно и даже страшно видеть силовиков, которые бьют и сажают мирных людей, своих же сограждан, в автозаки. Кого они обороняют, кто дает им такие приказы — идти против собственного народа? Это не может не тревожить.

Очевидно, что нынешняя Беларусь в плане социально-экономического развития очень зависима от субсидий России и нуждается в реформах. Это будет непросто, так как любая трансформация болезненна. Но все в руках граждан Беларуси — они в праве и в силе выбрать свой путь и не быть заложниками одного человека.

- Сейчас белорусы как никогда активно отстаивают свои свободы — практически ежедневно на улицах белорусских городов проходят митинги в поддержку честных выборов, за перемены высказались многие белорусские селебрити. При этом нельзя сказать, что до этих выборов все были довольны политикой Лукашенко. На ваш взгляд, почему именно сейчас люди показывают готовность к переменам? Им больше не страшно?

- Большинство европейцев все равно не осознают, что по сути дела мы часто видим только верхушку айсберга репрессий — десяток-другой политзаключенных, задержанных или оштрафованных. И слава Богу, что хотя бы это видим. Но ведь есть много подковерного давления — психологического, увольнения с работы, исключения из университетов, разного вида компромат, давление через родственников. Или как сейчас видим — угрозы отнять детей. Когда этого не знаешь, может показаться странным мнение, что белорусы якобы не так отстаивают свои права, как это делали украинцы. Даже некоторые международные эксперты это подчеркивают, которые не совсем глубоко знают Беларусь. Так или иначе, та энергия, которую мы видим сейчас, вдохновляет: несмотря на массовость репрессий и эпидемиологическую ситуацию, люди готовы отстаивать свои права и свободы.

- На ваш взгляд, какой сценарий перемен был бы лучшим для Беларуси?

- На одной публичной дискуссии, отвечая на вопрос о возможных сценариях президентских выборов в Беларуси, высказал мысль, что наверняка лучшим сценарием было бы то, что случилось в Армении. Армения, как и Беларусь, во многих аспектах — от энергетики до экономики и так далее — очень зависима от России. И несмотря на все сложности, страна повернула на более демократический путь.

- Что вы думаете о «триедином» штабе Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало? На ваш взгляд, программа Светланы Тихановской — сменить Лукашенко и назначить новые честные выборы — это то, что Беларуси нужно сейчас?

- Это трио выглядит очень необычным, хотя, когда страной 26 лет правит один человек, любое отличие будет выглядеть необычно. Храбростью этих женщин можно только восхищаться: они, несмотря на разного рода угрозы, готовы быть на авансцене перемен. Честно говоря, такое трио выглядит как глоток свежего воздуха и в других странах, включая ряд государств ЕС, где в политике до сих пор доминируют мужчины.

Не мне судить о программе Светланы Тихановской. Уже видно, что она идет с повесткой, которая резонирует для части населения. Как бы ни развернулась ситуация, на горизонте должна стоять задача восстановления всех веток власти и в первую очередь парламента. Ни один человек не в силе в одиночку репрезентировать все многообразие населения.

- Как вы оцениваете креатив белорусского протеста? Очереди за свободой, белые браслеты, мем 3%, песни «Вите надо выйти» под окнами тюрьмы, где сидит Виктор Бабарико — объединяют ли людей такие простые вещи?

- Я вижу много креатива и это радует. Разного рода ролики, песни, инфографика, журналистская работа и те же блогеры. Это показывает большое разнообразие населения, которое жаждет перемен. Я думаю, что власти до сих пор ищут повод для раскола, распространяя всякие теории заговора, занимаясь провокациями. Но это, по крайней мере до сих пор, дало мало эффекта.

- Расскажите о «Балтийском пути» в поддержку белорусов, который пройдет в столице Литвы?

- 27 июля в Вильнюсе мы готовим акцию «Балтийский путь» в солидарность с белорусами, которые поддерживают демократическую и свободную Беларусь. Меня потрясает то, что власть Беларуси, которая так хвасталась тем, что они за независимость и суверенитет, не празднует 30-летие независимости страны. Это уму непостижимо и больше похоже на соседнюю Россию с так называемыми поправками, чем на гордую и независимую Беларусь.

Своим мероприятием в Вильнюсе мы хотели бы символически протянуть руку от нашего трио — Таллина, Риги и Вильнюса — до Минска, и так поздравить каждого белоруса, которому важна независимость и свобода. Так мы хотим сказать, что мы — за Беларусь, где нет политзаключенных, где не репрессируют мирных граждан, не арестовывают и не штрафуют независимых журналистов и где люди свободны.