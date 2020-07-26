закрыть
26 июля 2020, воскресенье, 20:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

  • 26.07.2020, 18:49
  • 3,208
Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков скончалась на 82-м году жизни.

24 июля в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни скончалась Нина Андреева, химик, ставшая знаменитой после публикации в 1988 году антиперестроечного манифеста под названием "Не могу поступиться принципами", пишет gordonua.com.

О кончине 81-летней Андреевой сообщил сайт Всесоюзной коммунистической партии большевиков, центральный комитет которой она возглавляла.

"Под руководством Нины Александровны Андреевой ВКПБ своей активной работой в массах добилась разворота общественного сознания к великой личности Иосифа Сталина, очистила советскую историю от лжи, фальсификаций, пустых и гнусных наветов на нашего вождя. Сегодня ВКПБ растет и крепнет, приобретает новых товарищей, друзей и союзников, приближая новую социалистическую революцию", – говорится в некрологе секретариата незарегистрированной партии.

День публикации письма Андреевой в газете "Советская Россия" – 13 марта 1988 года – называется "днем возрождения большевизма".

В письме, которое затем было массово перепечатано, осуждались курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева на перестройку, его критика политики Иосифа Сталина.

5 апреля 1988 года в газете "Правда" вышла статья "Принципы перестройки, революционность мышления и действий", написанная в ответ на письмо Андреевой одним из идеологов реформ Александром Яковлевым. Он объявил публикацию "Советской России "манифестом антиперестроечных сил".

Андреева ушла из Ленинградского технологического института, как она говорила, из-за травли и нападок. В ноябре 1991 года ее избрали лидером Всесоюзной коммунистической партии большевиков. В 1995 году партия раскололась: одно крыло возглавила Андреева, другое – Александр Лапин.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников