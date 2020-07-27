Михаил Пастухов: Чтобы вернуться к Конституции 1994 года, проводить референдум нет необходимости 1 27.07.2020, 22:23

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Экс-судья Конституционного суда убежден, что к Конституции 1994 года можно вернуться сразу.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская пообещала провести новые президентские выборы через полгода. «Радыё Свабода» обсудило с юристом, возможно ли это сделать.

В своей предвыборной программе Светлана Тихановская обещает издать указ об изменениях в избирательном законодательстве, подготовить все для новых выборов и провести референдум о возвращении к первоначальному варианту Конституции 1994 года. До проведения новых честных выборов в стране будут руководить те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо нарушил закон.

«Возникает ряд тупиковых ситуаций»

По словам доктора юридических наук и бывшего судьи Конституционного суда Михаила Пастухова, нынешние выборы проводятся в соответствии с действующей редакцией Конституции 1996 года, и в случае победы «будто бы ее следует придерживаться».

«Но здесь возникает ряд тупиковых ситуаций. Будет новый президент, давайте представим Светлану Тихановскую, и остаются незаконные органы власти, созданные Лукашенко. Все они незаконны, нелегитимны после референдума 1996 года, когда была незаконно введена новая редакция Конституции, вопреки решению суда, и было много нарушений. Светлана Тихановская, станет как бы инородным телом в этой системе. Если она решит сотрудничать с ними или реформировать их, она, конечно, застрянет в этом болоте».

Президентские выборы назначаются Палатой представителей, и для этого необходимы юридические основания. Одним из них является отставка президента. То есть, если Тихановская хочет назначить новые выборы в соответствии с Конституцией 1996 года, она должна написать заявление в Палату представителей, признавая их легитимность, и они принимают решение об этой отставке большинством голосов.

«Вы можете представить два варианта: первый вариант, скорее всего, будет заключать соглашения между депутатами и новым президентом, такие как «давайте жить вместе, зачем вам новый парламент, новый президент, мы готовы дружить, мы тоже будем любить вас, платите нам только министерские зарплаты».

Второй вариант, когда запрос Тихановской удовлетворен, а затем, согласно действующей Конституции, депутаты должны назначить выборы в течение 70 дней. Представьте, что они назначают выборы. Снова по той же Конституции, по тому же Избирательному кодексу, с тем же ЦИК. Хотя, конечно, Тихановская может выдвигать новых кандидатов на пост руководителя и так далее».

По словам Михаила Пастухова, выборы могут состояться, но не факт, что победят Виктор Бабарико, Валерий Цапкало или Сергей Тихановский.

«Вполне вероятно, что система подготовит своего кандидата, в том числе согласованного с Россией. То есть овчинка может не стоить выделки. То есть Тихановская потеряет царские полномочия, и в результате новым президентом может стать котом в мешке. Поэтому я не считаю этот вариант очень подходящим для реализации благородной идеи».

«Тихановская может принести присягу на верность Конституции 1994 года»

В случае победы демократического кандидата для восстановление конституционного права, демократии и прав человека в стране необходимо вернуться к Конституции 1994 года, считает Пастухов. С точки зрения закона, считает юрист, это единственная законная конституция Беларуси.

«Она было временно незаконно приостановлена после «референдума» 1996 года. Однако внесенные в него поправки незначительны с юридической точки зрения, поскольку «референдумы» были незаконными, сомнительными, и ряд вопросов не мог на них выноситься. Поэтому, опираясь на мнение независимых экспертов, в случае необходимости - и международных, Тихановская может дать клятву верности Конституции 1994 года. Это вполне возможно с юридической точки зрения».

«Демократия всегда начинается с временных парламентов»

По словам Михаила Пастухова, для подтверждения правильности этого шага целесообразно собрать широкий форум представителей белорусского народа, таких как Всебелорусское собрание народных представителей. Новый президент Светлана Тихановская может созвать его как временный парламент. В него могут входить представители политических партий и общественных организаций, ученые, деятели культуры, представители регионов.

«До утверждения новой системы власти собрание может быть временным парламентом. Демократия всегда начинается с таких временных парламентов, которые воплощают власть народа. Это в принципе соответствует статье 3 Конституции. И этот временный парламент может также одобрить переход страны к Конституции 1994 года и к предыдущему законодательству и объявить, что все, что произошло после референдума 1996 года, является незаконным, нелегитимным и подлежит отмене, включая правовые акты».

«Можно определить порядок выборов президента парламентом»

По словам Михаила Пастухова, может быть сформировано временное правительство, назначены временные руководители правоохранительных органов, генеральный прокурор, глава Нацбанка и ЦИК. Самое важное, что требуется от этого временного парламента (Национального Собрания или Сейма), - это назначить выборы в законный парламент, которым является Верховный Совет Республики Беларусь с 260 депутатами. Эти выборы могут проводиться в демократической среде согласно закону о выборах депутатов в Верховный Совет, который был принят до Лукашенко.

«Это вполне реально. И когда будет сформирован полномочный состав Верховного Совета, он может начать формирование других органов власти. Он также может рассмотреть поправки к Конституции 1994 года. Помимо прочего, это может серьезно ограничить полномочия президента, оставив ему необходимые функции. Он также может определить процедуру избрания президента, например, парламентом, а также другими должностными лицами. Ничто не мешает парламенту (Верховному Совету) избирать президента вместе с главой правительства, главой ЦИК, генеральным прокурором и, условно говоря, на 4 года».

По словам Михаила Пастухова, должность президента будет церемониальной, номинальной, которая воплощает Беларусь в первую очередь на международной арене.

«Нужна ли вообще такая должность Беларуси, можно обсудить. В любом случае, если Светлана Тихановская победит на выборах, это будет для нее очень почетной, уважаемой должностью, которая не будет слишком обременять ее, и она вполне может быть избрана новым президентом Республики Беларусь. Этот вариант кажется мне очень реальным и вполне законным, потому что он получит всенародную поддержку, не меньше той, которую Тихановская получит на выборах в случае победы».

«Это то же самое, что солнце говорить, что это солнце»

Светлана Тихановская в случае избрания президентом может назначить референдум по любым вопросам. И здесь, по словам Михаила Пастухова, открывается другой путь. Вопрос о внесении поправок в Конституцию 1994 года и вопрос о ее возобновлении ее действия может быть вынесен на референдум.

«Но дело в том, что эта Конституция была и является законной, и нет никаких правовых оснований для проведения референдума по ее восстановлению. Это то же самое, что на солнце говорить, что это солнце. То есть это бессмысленно. Когда дело доходит до восстановления Конституции 1994 года, новый глава государства может признать ее де-факто и де-юре, приняв присягу на основе этой Конституции. Он может использовать Библию и Конституцию, чтобы заручиться поддержкой Всебелорусского Собрания, которое станет временным парламентом до избрания легитимного парламента».